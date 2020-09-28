Antalyaspor - Denizlispor (CANLI)

Süper Lig’de 3. haftanın kapanış maçında Antalyaspor ile Denizlispor kozlarını paylaşıyor. Geçen hafta Beşiktaş karşısında son anlarda aldığı beraberlik ile moral bulan Akdeniz ekibi, yenilmezlik serisini devam ettirmenin peşinde olacak. İki maç sonunda 1 puan toplayan Horozlar ise ilk galibiyetini almayı çok istiyor. Zorlu 90 dakika öncesinde Kırmızı-Beyazlı ekipte Serdar Gürler ile Drole sakatlığı nedeniyle, Denizli’de Hadi Sacko, kırmızı kart cezası sebebiyle kadroda yok

Ev sahibi takımda flaş transfer Nuri Şahin ilk 11'de yer alıyor. B. Dortmund'tan eski takım arkadaşı Subotic ise Denizlispor'da yedek kulübesinde. Antalyaspor yedekleri arasında bir başka deneyimli isim Naldo yer alıyor

Antalyaspor - Denizlispor ilk 11'ler:

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Kudryashov, Eren, Nuri Şahin, Mukairu, Hakan, Fredy, Amilton, Jahovic

Denizlispor: Pantilimon, Lopes, Oğuz, Leismann, Mustafa Yumlu, Bergdich, Aissati, Recep, Murawski, Sagal, Rodallega

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MAÇ BAŞLADI

PANTILIMON MÜTHİŞ ÇIKARDI! 7.dakikada sol kanattan gelen ortaya uygun durumda Amilton kafayı vurdu köşe giden topu kaleci Pantilimon güçlükle çeldi

14.dakikada sol kanattan Fredy geldi ortasına Jahovic hamle yaptı ancak ofsayt bayrağı kalktı

26.dakikada Denizlispor sağ kanattan Aissati ile geldi, ortasını Antalyaspor savunması son anda uzaklaştırdı

ANTALYASPOR ETKİLİ GELDİ! 34.dakikada ceza sahası içinde oluşan karambolde topu önünde bulan Amilton dönerek vurdu kaleci Pantilimon son anda çıkardı

İlk yarı golsüz sona erdi

İkinci yarı başladı. Antalyaspor'da devre arasında Paul Mukairu'nun yerine Lukas Podolski oyuna girdi

52.dakikada Denizlispor'da Rodallega'nın ceza sahasının sağ tarafından şutu savunmada geri döndü

57.dakikada Podolski'nin ceza sahası dışından çektiği şut savunmaya çarpıp kaleci Pantilimon'un kucağında kaldı

GOL! 58.dakikada Antalyaspor, Veysel'in golüyle 1-0 öne geçti



