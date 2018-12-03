Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur heyecanı yaşanıyor. Süper Lig'in bu sezon flaş takımı olan Antalyaspor Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Darıca Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Bülent Korkmaz'ın bu karşılaşmada özellikle az forma şansı bulan oyuncuları oynatması bekleniyor.

Antalyaspor - Darıca Gençlerbirliği maçı hangi kanalda, saat kaçta?

4 Aralık Salı günü saat 16:45'de başlayacak karşılaşma Aspor'dan canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, kupada 5. tur ilk maçlarının programı şöyle:

4 Aralık Salı

13.00 Sivas Belediyespor-Trabzonspor (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu)

14.45 Gençlerbirliği-Hatayspor (OSTİM)

14.45 Nazilli Belediyespor-Göztepe (Nazilli İlçe)

16.45 Antalyaspor-Darıca Gençlerbirliği (Antalya)

18.30 Aytemiz Alanyaspor-Kahramanmaraşspor (Bahçeşehir Okulları)

20.30 Çaykur Rizespor-Balıkesirspor Baltok (Çaykur Didi)

5 Aralık Çarşamba:

13.00 Keçiörengücü-Galatasaray (Aktepe)

14.45 Ümraniyespor-1461 Trabzon (Ümraniye Belediye Şehir)

17.00 Boluspor-Van Büyükşehir Belediyespor (Bolu Atatürk)

18.30 Altay-Kayserispor (İzmir Atatürk)

20.30 Adana Demirspor-Medipol Başakşehir (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

6 Aralık Perşembe:

13.00 Bodrum Belediyesi Bodrumspor-MKE Ankaragücü (Bodrum İlçe)

15.00 Fatih Karagümrük-Akhisarspor (Atatürk Olimpiyat)

17.00 Menemen Belediyespor-Kasımpaşa (Menemen İlçe)

18.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Etimesgut Belediyespor (Yeni Malatya)

20.30 Fenerbahçe-Giresunspor (Ülker-Seyircisiz)

Ziraat Türkiye Kupası tüm maçları Aspor'dan canlı yayınlanacak...



