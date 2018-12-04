Antalyaspor - Darıca Gençlerbirliği maç sonucu: 2-2

Ziraat Türkiye Kupası 5'inci tur ilk maçında Antalyaspor ile Darıca Gençlerbirliği 2-2 berabere kaldı. Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşan Darıca Gençlerbirliği oyuncuları maça protestoyla başladı. Darıca Gençlerbirliği oyuncuları 5 aydır alacakları ödenmediği gerekçesiyle 1 dakika kendi aralarında top çevirdi.

16'ncı dakikada Darıca Gençlerbirliği ceza sahasına giren Drole, Abdullah Balikuv'in müdahalesiyle kendisini yerde buldu. Hakem Tugay Kaan Numanoğlu penaltı noktasını gösterdi.

17'nci dakikada penaltı atışını kullanan Barrada, topu kalecinin sağından ağlarla buluşturdu: 1-0.

43'üncü dakikada sol kanattan gelişen Darıca Gençlerbirliği atağında Raşit Sevindir topla rakip ceza alanına girdikten sonra Sergen Yatağan'ın müdahalesi ile yerde kaldı. Hakem ikinci kez penaltı noktasını gösterdi.

44'üncü dakikada topun başına geçen Servan Taştan, meşin yuvarlağı kalecinin solundan ağlara bıraktı: 1-1.

İlk yarı 1-1 sona erdi.

58'inci dakikada sağdan gelişen atakta, Aziz Kızılgün'ün kale önüne ortasında, Görkem Güven'in kafa vuruşu üst direkten oyun alanına geri döndü. Aytaç Deniz önüne düşen topa vurdu ancak kaleci Ferhat Kaplan bu pozisyonda başarılıydı.

65'inci dakikada hızlı gelişen Antalyaspor atağında orta alandan aldığı topla rakip ceza alanı çizgisine kadar inen Danilo'nun sert şutu kaleci Ahmet Önal'ın müdahalesine rağmen ağlara gitti: 2-1.

77'nci dakikada sağdan gelişen kontra atakta Aytaç Deniz'in kale önüne ortasında Cesur Karataş'ın şutu filelere gitti: 2-2.

90+1'nci dakikada oyuna yeni giren Mustafa Kaya, topla rakip ceza alanına girmeye çalışan Osman Çelik'e müdahalesini hakem kırmızı kartla cezalandırdı.

Maç 2-2 sona erdi.