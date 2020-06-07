Antalyaspor Charles’i sildi

Kırmızı-Beyazlı kulüp bu sezon sözleşmesi sona erecek Brezilyalı futbolcu ile gelecek yıllar için mukavele imzalamayı planlamıyor. Kulüp formasını 4 yıldır giyen Brezilyalı futbolcu, takımının 4 Mart’ta Aytemiz Alanyaspor’a 1-0 kaybettiği Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçı ile Süper Lig’in 25. haftasında 9 Mart’ta Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kaldığı ve 26. haftada 16 Mart’ta Demir Grup Sivasspor’a karşı 1-0 kazandığı maçın kadrosunda yer alamadı. Charles, bu sezon 17 lig, 4 kupa maçında 1481 dakika forma giyip bir gol pası verdi.