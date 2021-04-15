Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig’in 35. haftasında Çaykur Rizespor’u konuk edecek. Ligde son olarak Hes Kablo Kayserispor’u deplasmanda 1-0 yenen Akdeniz ekibi, 42 puanla 11. sırada bulunuyor. Son maçında sahasında Trabzonspor ile 0-0 berabere kalan Karadeniz temsilcisi ise 36 puanla averajla 14. sırada yer alıyor. Ligin ilk yarısında Rize’de oynanan mücadeleyi yeşil-mavililer 2-1 kazanmıştı.

Antalyaspor - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

15 Nisan Cuma günü Eryaman Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma saat 19.00’da başlayacak. Suat Arslanboğa'nın düdük çalacağı 90 dakika beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak.

Antalyaspor - Çaykur Rizespor muhtemel 11'ler:

Antalyaspor: Boffin, Mert, Veysel, Naldo, Eren, Hakan, Ufuk, Doğukan, Amilton, Serdar Gürler, Podolski

Çaykur Rizespor: Gökhan, Morozyuk, Talbi, Selim, İsmail, Djokovic, Baiano, Sabo, Boldrin, Samudio, Skoda

Antalyaspor'da 4 eksik

Antalyaspor'da zorlu maç öncesi 4 oyuncu sakatlığından dolayı forma giyemeyecek. Kırmızı beyazlılarda Nuri Şahin, Gökdeniz Bayrakdar, Fredy ve Sam sakatlıklarından dolayı sahadaki yerini alamayacak. Hafif sakatlıkları bulunan ve yapılan son antrenmana katılan Ufuk, Hakan Özmert, Ersan Adem Gülüm ve Orgill ise teknik direktör Ersun Yanal'ın şans vermesi halinde Çaykur Rizespor maçında sahadaki yerini alabilecek.

Rizespor'da Gökhan Akkan döndü

Rize temsilcisinde sağlık sorunları bulunan Doğan Erdoğan, Godfred Donsah ve Zafer Görgen kafilede yer almıyor. Göztepe maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle Trabzonspor maçında görev alamayarak bir maçlık cezasını tamamlayan kaleci Gökhan Akkan ise kafilede yer aldı.

Çaykur Rizespor’da sarı kart sınırında bulunan Selim Ay, İsmail Köybaşı, Yasin Pehlivan, Tunay Torun, Yasin Meriah, Eric Sabo, Fernando Andrade ve Damjan Dokoviç kart görmesi halinde İttifak Holding Konyaspor mücadelesinde görev alamayacak.