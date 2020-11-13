Antalyaspor, çalışmalarına devam ediyor

Tolga YILDIRIM/ANTALYA,(DHA) - FRAPORT TAV Antalyaspor, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürüyor.

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde hazırlıklarına devam ediyor. Milli maç nedeniyle lige verilen arayı en iyi şekilde değerlendirmek isteyen kırmızı beyazlılar, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde antrenman yaptı. Ligde, 5 haftadır süren 3 puan hasretine son vermek isteyen Fraport TAV Antalyaspor, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde ligde ilk maçını Aytemiz Alanyaspor ile oynayacak. Milli ara sonrasında Fraport TAV Antalyaspor ile Aytemiz Alanyaspor 22 Kasım Pazar günü karşılaşacak. Süper Lig'de kenti temsil eden iki takımın Antalya derbisi olarak adlandırılan karşılaşması, Antalya Stadyumu'nda oynanacak.

Fraport TAV Antalyaspor daha sonra Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü eleme turunda Pendikspor ile karşılaşacak. Antalya Stadyumu'nda 25 Kasım Çarşamba günü saat 19.00'da başlayacak maçta kırmızı beyazlılar rakibini yenerek kupadaki yoluna devam etmeyi istiyor.

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