Antalyaspor - Boluspor maç sonucu: 1-0

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur heyecanı Antalyaspor - Boluspor maçı ile devam etti. Süper Lig ekibi Antalyaspor ile TFF 1. Lig temsilcisi Boluspor, tur bileti için sahaya çıktı.

Antalyaspor'da teknik direktör Ersun Yanal, forma şansı bulamayan bazı oyuncularına şans verdi. Podolski, Jahovic gibi takımın as isimleri yedek soyundu.

İlk yarıda gol sesi çıkmadı ve takımlar soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle gittiler.

İkinci yarının başında, dakikalar 52'yi gösterdiğinde Antalyaspor'un genç futbolcusu Gökdeniz Bayrakdar sahneye çıktı ve takımını 1-0 öne geçirdi.

Maçın ilerleyen dakikalarında başka gol olmadı ve Akdeniz ekibi sahasında Boluspor'u tek golle geçerek Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16'ya kalmaya hak kazandı.

Antalyaspor 5. tura nasıl geldi?

Ziraat Türkiye Kupası'na 4. turdan dahil olan Antalyaspor, Pendikspor'u 2-0 mağlup ederek 5. tura yükselmeyi başardı.

Boluspor 5. tura nasıl geldi?

Rakibi gibi Ziraat Türkiye Kupası'na 4. turdan katılan Boluspor, Kahramanaraşspor'u 2-1'le geçti ve 5. turda Antalyaspor'la eşleşti.