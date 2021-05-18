Antalyaspor - Beşiktaş Türkiye Kupası finali öncesi taşlı saldırı!

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Antalyaspor ile Beşiktaş'ın kozlarını paylaştığı mücadele öncesi tatsız bir olay yaşandı. Karşılaşma için finalin oynanacağı Gürsel Aksel Stadı'na polis eskortuyla hareket eden Beşiktaş'ın kafile otobüsüne Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'ndan geçerken bir grup Göztepe taraftarı taşlarla saldırdı.





Futbolcular olay anında panik yaşadı

Beşiktaş takım otobüsünün arka kaportasında hasar meydana gelirken, yöneticilerin ailelerini taşıyan kafilenin diğer otobüsünün ise camı kırıldı. Beşiktaşlı futbolcular olay anında panik yaşadı

Maç öncesi kavga çıktı

Olayı takım otobüsünden görüntüleyen Beşiktaş kurmayları, finalin Futbol Federasyonu temsilcisine görüntüleri vererek şikayetçi oldu. Maç öncesi stat çevresinde Göztepe taraftarlarıyla Beşiktaşlılar arasında da kavgalar çıktı.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle ülkemizde 1 yıldır maçlar seyircisiz oynanırken, finale iki takımın 250'şer taraftarı alındı. (DHA)



