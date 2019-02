Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Son maçında evinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş, haftaya 30 puanla altıncı sırada girdi. Ligde 4 maçtır kazanamayan Antalyaspor’un ise 20. haftaya girerken 28 puanı bulunuyor. Beşiktaş'ta yeni transfer Kagawa Antalyaspor ile oynanacak maçta forma giyebilecek. Japon futbolcu takımla birlikte Antalya'ya gitti.

Peki, Antalyaspor - Beşiktaş maçını hangi şifresiz kanallar veriyor? Karşılaşmanın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde.

Antalyaspor - Beşiktaş maçının canlı yayınlanmasını beklenen yabancı kanallar

Antalyaspor - Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Antalya Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak karşılaşmayı hakem Bülent Yıldırım yönetecek. beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Antalyaspor - Beşiktaş 11'ler...

Antalyaspor: Boffin, Drole, Doğukan, Yekta, Chico, Salih, Cissokho, Nazım, Doukara, Hakan, Bahadır

Beşiktaş: Karius, Gökhan, Vida, Mirin, Adriano, Dorukhan, Atiba, Lens, Ljajic, Caner, Güven

Yedekler: Utkui Ersin, Necip, Roco, Muhayer, Oğuzhan, Kagawa, Medel, Mustafa, Larin

Quaresma ve Burak Yılmaz cezalı

Siyah-beyazlılar, karşılaşmaya iki önemli oyuncusundan yoksun çıkacak.

Ricardo Quaresma kırmızı, Burak Yılmaz ise sarı kart cezalısı olduğu için Antalyaspor karşısında forma giyemeyecek.

Vida dönüyor

Sarı kart cezalısı olduğu için Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında forma giyemeyen Domagoj Vida’nın cezası bitti. Hırvat futbolcu, teknik direktör Şenol Güneş’in forma vermesi halinde Antalyaspor maçında savunmadaki yerine dönecek.

Dört futbolcu ceza sınırında

Beşiktaş’ta Antalyaspor karşılaşması öncesi dört oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Adem Ljajic, Necip Uysal, Dorukhan Toköz ve Gary Medel karşılaşmada kart görmeleri halinde 21. haftadaki Bursaspor mücadelesinde cezalı duruma düşecek.

Beşiktaş ile Antalyaspor 46. maça çıkıyor

Beşiktaş ile Antalyaspor, Süper Lig’de 46. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında ligdeki rekabet, 11 Eylül 1982’de İstanbul’da yapılan ve Beşiktaş’ın 6-0 üstünlüğüyle sonuçlanan maçla başladı. O tarihten bu yana yapılan 45 lig karşılaşmasının 31’ini Beşiktaş, 5’ini Antalyaspor kazandı, 9 müsabakada da taraflar birbirlerine üstünlük kuramadı. Siyah-beyazlıların attığı 96 gole karşılık, kırmızı-beyazlılar 38 gol kaydetti. Sezonun ilk yarısında İstanbul’da yapılan maçı 3-2 kazanan Antalyaspor, ligde Beşiktaş’a Vodafone Park’ta ilk yenilgiyi yaşatan takım olmuştu.

Antalya’daki maçlar

Beşiktaş, Antalya’daki maçlarda da rakibine galibiyet sayısı bakımından üstünlük kurdu.

Siyah-beyazlılar, Antalya’da yaptıkları 22 lig maçının 13’ünde sahadan galip ayrıldı, 3 kez yenildi, 6 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Beşiktaş, dış sahadaki maçlarda Akdeniz ekibinin filelerini 48 kez havalandırdı, kalesinde ise 27 gol gördü. Geçen sezon Antalya’daki müsabakayı Beşiktaş 2-1 kazandı.

Kagawa Antalya kadrosunda!

Beşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig'in 20'nci haftasında deplasmanda Antalyaspor ile oynayacağı maçın kadrosu belli oldu. Siyah-beyazlıların yeni transferi Shinji Kagawa da kadroda yer aldı.

İşte Beşiktaş'ın kadrosu:

Karius, Utku, Ersin, Gökhan G., Caner, Adriano, Vida, Mirin, Roco, Medel, Atiba, Necip, Muhayer, Dorukhan, Ljajic, Oğuzhan, Kagawa, Lens, Larin, Mustafa, Güven