Süper Ligin 5. haftasında ağırladığı Beşiktaş ’a 3-2 yenilen Fraport TAV Antalyaspor’da teknik direktör Ersun Yanal, bu müsabakadan çıkaracakları çok ders olduğun dile getirdi. Yanal, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, mağlup oldukları için üzüntü yaşadıklarını söyledi.

Karşılaşmanın ilk yarısında top hakimiyetinin kendilerinde olduğunu belirten Yanal, oyun kontrolü ve goller ile ilk yarıyı güzel bir şekilde bitirdiklerini belirtti.

İlk yarının son dakikasında 3’üncü gol şansını da yakalamalarına rağmen, bu fırsatı değerlendiremediklerini aktaran Yanal, "İkinci yarının hemen başında yediğimiz gol sonrasında o paniği doğru yönetmek gerekiyordu. Bu sırada yine pozisyonlar bulduk. Ancak böyle maçlarda gol atamazsan, rakibin tecrübeli ve kaliteli oyuncuları pozisyon yakaladıkları zaman affetmiyorlar." diye konuştu.

Mağlubiyetin bütün sorumluluğunun kendisine ait olduğunu dile getiren Yanal, "İyi oyunculardan kurulu bir takım olduğumuzu biliyorum. Bugünkü karşılaşma bence çok ders alınacak, tarihe geçecek bir maçtı. Pozitif oyunumuzu skora yansıtamadığımız için üzülüyorum." ifadelerini kullandı.

Antalyasporlu taraftarların istifa etmesi yönündeki tezahüratlarını da değerlendiren Yanal, "İstifa taraftarla paylaşılacak bir konu değil. Yönetimle paylaşılacak bir konu. Taraftar, yendiğin zaman sevinir, yenildiğin zaman kızar. Belki yönetimle taraftar konuşur. İstifayı burada konuşacak değilim." ifadelerini kullandı.



