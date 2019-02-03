Antalyaspor-Beşiktaş maç sonucu: 2-6

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Antalyaspor'u gole boğdu ve karşılaşmadan 6-2 galip ayrıldı. Siyah-Beyazlıların yeni transferi Kagawa'nın 2 gol attığı maçta Ljajic, Dorukhan, Atiba ve Salih(Kendi kalesine) skoru belirledi. Antalyaspor'un golleri ise Doukara ve Chico'dan geldi.

HEYECAN KIZIŞTI! İŞTE PUAN DURUMU...

Maçtan dakikalar:

Süper Lig'in 20. haftasındaki Antalyaspor-Beşiktaş mücadelesi, ev sahibi Antalyaspor'un vuruşu ile başladı.

Mücadelede ilk gol girişimine 9. dakikada konuk ekip Beşiktaş girdi. kendi yarı sahasında topla buluşan Lens, hızlı bir şekilde rakip kaleye doğru yöneldi ve pasında Güven'i topla buluşturdu. Güven'in ceza sahası içinde şutu kaleci Boffin'de kaldı.

14.dakikada Domagoj Vida, rakibine yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

17.dakikada Antalyaspor, Beşiktaş kalesine ilk defa geldi. Yekta ve Hakan köşe vuruşunu paslaşarak kullandı. Yekta'nın ortasında Doğukan'ın kafa vuruşu kalecide kaldı.

26.dakikada Siyah-Beyazlılar etkili geldi. Güven'in kanata doğru uzun oynadığı topu Lens güzel bir şekilde kontrol etti ve tehlikeli bölgeye ortasını yaptı ancak hiçbir futbolcu dokunamadı ama Caner topu kaptı. Deneyimli futbolcunun ceza sahası yayına doğru çıkardığı topa Adriano vurdu ancak top auta gitti.

Ljajic iki kere denedi golü attı!

30.dakikada Lens'ın pasında Gökhan Gönül topa hareketlendi ve Antalya kalecisi Boffin de bir anda kalesinden ayrıldı ve topa müdahele etmeye çalıştı. Pozisyon sonrası hakem Bülent yıldırım VAR'a gitti ve penaltı kararı verdi. Topun başına geçen Adem Ljajic, penaltıyı kaçırdı ancak topu takip eden genç futbolcu Güven Yalçın fileleri havalandırdı ancak hakem golü iptal etti ve penaltıyı tekrarlattı. Topun başına yeniden geçen Adem Ljajic bu kez golü attı ve Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdi.

Adem Ljajic attığ gol sonrası böyle sevindi

Dorukhan yine attı!

39.dakikada Beşiktaş hazırlanışı açısından harika bir gol attı. orta sahada topu kapan Beşiktaş'ta Caner topu Adriano ile buluşturdu. Ceza sahası çizgisine kadar inen Adriano, boş durumdaki Dorukhan'ı gördü ve genç futbolcu düzgün bir vuruşla skoru 2-0'a getirdi. Dorukhan, arka arkaya 3. maçında da gol atmış oldu.

Genç futbolcu düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı ve golüne arkadaşlarıyla sevindi

Sahnede Atiba!

43.dakikada uzak mesafeden Beşiktaş serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Adem Ljajic'in sert şutu kaleci Boffin'den döndü ve Atiba topu tamamlayarak skoru 3-0'a getirdi.

45+3.dakikada Atiba'nın yarı sahasında topu kaybetmesiyle Antalyaspor atağı başladı. Salih'İn güzel pasında uzak kale direğinde topla buluşan Doukara'nın şutu üstten auta gitti.

İlk yarı Beşiktaş'ın 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Antalyaspor, ikinci yarıya iki oyuncu değişikliği ile başlıyor. Yeni transferler Fredy ve Hamilton oyuna girerken Bahadır ve Drole oyundan çıktı.

Antalyaspor golle başladı!

50.dakikada gelişen Antalyaspor atağında orta sahada Güven'in kaybettiği top sonrasında Doukara ceza sahasında topla buluştu ve sert vuruşunda hedefi bularak skoru 3-1'e getirdi.

59.dakikada Beşiktaş'ta ilk oyuncu değişikliği gerçekleşti. Caner oyundan çıktı ve yerine Larin girdi.

Karius'tan harika kurtarış

Nazım Sangare'nin ortasında ceza sahasında topa kafayla vuran hakan Özmert'in şutunu Karius güçlükle kornere çeldi.

Antalya yüklendi Beşiktaş attı!

67.dakikada Beşiktaş orta sahada topu kaptı ve kontratağa çıktı. lens yerde kaldığı pozisyonda topu Güven'e atmaya başardı ve Siyah-Beyazlılar Antalya savunmasını üçe bir yakaladı. Sağ kanattan Güven'in yaptığı ortaya Salih ters bir vuruş yaptı ve kendi filelerini havalandırarak Beşiktaş 4-1 öne geçti.

69.dakikada Güven'in yerine Medel oyuna dahil oldu.

72. dakikada Lens sarı kart gördü. 74. dakikada da Antalyaspor'da Aly Cissokho oyundan çıktı yerine Mevlüt girdi.

81.dakikada Beşiktaş'ta Adem Ljajic oyundan çıkarken yeni transfer Japon yıldız Shinji Kagawa oyuna girdi.

Kagawa girdi golünü attı!

82.dakikada Shinji Kagawa topu ayağına alır almaz golle buluştu! Ceza sahası dışında topla buluşan Kagawa rakibini ekarte etti ve düzgün vuruşuyla skoru 5-1'e getirdi.

Kagawa ikinci golünü attı!

86.dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Kagawa, kaleci Boffin'i avladı ve ilk maçında ikinci golünü attı.

89.dakikada Antalyaspor, Chico'nun kornerden bulduğu golle skoru 6-2'ye getirdi.

Beşiktaş, deplasmanda 3 puanı 6 golle kazanırken yeni transfer Kagawa'nın golleri Siyah-beyazlıları ekstra sevindirdi.

Antalyaspor - Beşiktaş 11'ler...

Antalyaspor: Boffin, Drole, Doğukan, Yekta, Chico, Salih, Cissokho, Nazım, Doukara, Hakan, Bahadır

Beşiktaş: Karius, Gökhan, Vida, Mirin, Adriano, Dorukhan, Atiba, Lens, Ljajic, Caner, Güven

Yedekler: Utkui Ersin, Necip, Roco, Muhayer, Oğuzhan, Kagawa, Medel, Mustafa, Larin

Antalyaspor-Beşiktaş maçından notlar

Spor Toto Süper Lig’de 20. hafta mücadelesinde Antalyaspor’a konuk olan Beşiktaş’ta teknik direktör Şenol Güneş, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçına göre ilk 11’de ikisi zorunlu 4 değişikliğe gitti.

Güneş, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynadıkları maçta forma giyen Necip Uysal ve Gary Medel ile cezalı olan Ricardo Quaresma ve Burak Yılmaz’ın yerine Antalya deplasmanında, ilk 11’de Domagoj Vida, Atiba Hutchinson, Caner Erkin ve Güven Yalçın’a şans verdi.

Tecrübeli teknik adam yeni transfer Japon Shinji Kagawa’yı ise yedek soyundurdu.

Korkmaz’dan iki değişiklik

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz ise ligde son oynanan Atiker Konyaspor maçına göre ilk 11’de 2 değişiklik gerçekleştirdi.

Korkmaz, geçen haftaki mücadelede ilk 11’de yer alan Zeki Yıldırım ile Serdar Özkan’ın yerine Yekta Kurtuluş ve Doğukan Sinik’e şans tanıdı.

Japon gazeteciden Kagawa’ya takip

Öte yandan Beşiktaş’ın kadrosuna kattığı Kagawa için Nikkan Sport’un İstanbul’da görevli Japon muhabiri Yuka Olmuş da Antalya Stadı’nda karşılaşmayı takip etti

Seremoniye Antalyasporlu futbolcular, Antalya’da yaşanan hortum felaketi nedeniyle "Geçmiş Olsun Antalyam" yazılı pankartla çıktı.