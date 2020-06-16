Antalyaspor, Beşiktaş karşısında ilkleri yaşadı

Antalyaspor’un Beşiktaş’ı yendiği karşılaşmada takımının ilk golünü atan Sinan Gümüş, Süper Lig kariyerinde Beşiktaş filelerini ilk kez havalandırdı.

Teknik direktör Tamer Tuna ise Süper Lig’deki teknik direktörlük kariyerinde Beşiktaş’ı ilk kez mağlup etti.

Tamer Tuna teknik direktörlük yaptığı takımlarda daha önce 4 maçta da Siyah-Beyazlılar’dan puan alamamıştı