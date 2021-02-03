Antalyaspor - Beşiktaş canlı

Süper Lig 2020-2021 sezonu 23. hafta mücadelesinde Fraport TAV Antalyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Fraport TAV Antalyaspor 22 hafta sonunda 7 galibiyet, 8 beraberlik sonucu elde ettiği 29 puanla Süper Lig'de 9. sırada yer alıyor. Beşiktaş ise 14 galibiyet, 2 beraberlik sonucu elde ettiği 44 puanla bu karşılaşma öncesinde Süper Lig'de 3. sırada yer alıyor. Beşiktaş cephesinde ise Cenk Tosun ile cezalı olan Dorukhan Toköz, sakat olan Gökhan Töre ve Rıdvan Yılmaz zorlu Fraport TAV Antalyaspor deplasmanında kadroda yer almıyor.

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Maç başladı.

BEŞİKTAŞ TEHLİKELİ GELDİ

7' Beşiktaş çok tehlikeli geldi. Rosier sağ kanattan hızla getirdiği topta, pasını Ljajic'e aktardı. Sırp oyuncunun ceza alanında cepheden şutunu Boffin çelmeyi başardı.

16' Aboubakar, Boffin ile karşı karşıya kalabileceği bir pozisyonda topa bastı ve pozisyonunu kaybetti.

18' Amilton, kontratakta hızla ecza alanına yöneldi ancak Nkoudou son anda savunmasına yardım ederek topu kornere attı.

ÇİZGİDEN ÇIKTI

28' Josef'in ara pasında Nkoudou sol çaprazdan ceza alanına girdi, Boffin'i çalımladı ancak çok çaprazda kaldığı için topu kaleye gönderemedi. Çizgiye paralel giden topu Antalyasor'da Naldo uzaklaştırdı.

36' Adem Ljajic'in uzaklardan frikiği üstten auta gitti.

38' Antalya savunmasının büyük hatasında Larin topu kaptı ancak ceza alanı dışından boş kaleye doğru gönderdiği topa son anda Boffin yetişti.

EREN'DEN GÜZEL ORTA, GÖKDENİZ'DEN GÜZEL GOL!

39' Eren Albayrak'ın sol kanattan ortasında ceza alanında boş kalan Gökdeniz Bayrakdar güzel bir kafa vuruşuyla golü attı ve Antalyaspor'u 1-0 öne geçirdi.

İlk yarı 1-0 Antalyaspor üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı başladı.

46' Josef de Souza'nın ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda top savunmadan geri geldi.

53' Atiba'nın ceza sahası dışından şutunu Boffin kornere çeldi.

54' Amilton sağ kanattan çok hızlı geldi Rosier son anda topu almayı başardı. Fransız oyuncudan kritik hamle...

SERGEN YALÇIN'DAN AYNI ANDA 3 DEĞİŞİKLİK!

57' Beşiktaş'ta Atiba, Ljajic ve N'Koudou çıktı, Oğuzhan, Mensah ve Ghezzal oyunda...

İki talkımın ilk 11'leri:

Antalyaspor: Boffin, Naldo, Eren, Nuri, Kudriashov, Fredy, Amilton, Imeri, Gökdeniz, Bünyamin, Veysel

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Josef, Atiba, Ljajic, N'Koudou, Larin, Aboubakar







