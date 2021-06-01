Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında başkan Çetin, Antalyaspor’da onurlu bir göreve başladığını hatırlattı.

Bayrağı daha yükseklerde dalgalandırmak için yönetim olarak çalıştıklarını aktaran Çetin, "Amacımız, kırmızı-beyaz bayrağımızın üzerindeki armamızı layıkıyla temsil etmek, Antalya’mıza ve camiamıza yakışan bir yönetim anlayışı göstererek, kulübümüzü her zaman daha ileriye taşımak olacaktır." ifadelerini kullandı.

Çetin, özveriyle çalışan eski başkan Mustafa YIlmaz’a da teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.