FTA Antalyaspor'da başkan Aziz Çetin, Ruud Boffin, Nando, Hakan Özmert, Fedor Kudryashov, Haji Wright ve Fernando Martins'in transferi hakkında açıklamalarda bulundu.

Gelecek sezon hedef ilk 5

Radyospor'a konuşan Aziz Çetin, "Sezona Ersun Yanal ile başladık, Ersun Hoca ile yollarımızı ayırdıktan sonra Nuri Şahin ile devam ettik. Nuri Hocamızın performansı ve devre arasında yapılan transferlerle ligi iyi bir konumda tamamladık. Hedefimiz ilk 5'ti olmadı ancak gelecek sezon bu hedefimize ulaşmak için çalışacağız" dedi.

Hakan ile devam, Boffin ve Nando ile yol ayrımı

Ruud Boffin, Naldo, Hakan Özmert, Fedor Kudryashov'un transferi hakkında konuşan Başkan Çetin, "Hakan Özmert ile gelecek sezon için anlaştık. Kudryashov ile de yolumuza devam ediyoruz. Antalyaspor'un geleceğini düşünmek zorundayız. Bu noktada Naldo ve Boffin'e ilk teklifimizi ilettik. İki oyuncunun da ilk cevapları olumsuz oldu. Görüşmelerimiz devam ediyor" ifadelerini kullandı.

"Fernando ile yüzde 90 anlaştık"

Fenerbahçe ve Trabzonspor 'un gündeminde yer alan Fernando ve Haji Wright ile ilgili ise Aziz Çetin, "Fernando ile yüzde 90 anlaştık. Fernando Martins'in sözleşmesinde 1 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi vardı. Haji Wright ile de anlaştık, kulübü SönderjyskE ile görüşmelerimiz devam ediyor. Wright'ye teklifler olabilir ancak oyuncu Antalya'da çok mutlu ve burada olmak istiyor" diye konuştu.

Devre arasında gelen Fernando, Akdeniz ekibine 18 maçta 4 gol, 4 asistlik katkı sağladı.

Haji Wright ve Fernando Martins'in performansı

ABD’li hücum oyuncusu Haji Wright, bu sezon 32 lig mücadelesinde 14 kez rakip fileleri havalandırdı. Devre arasında Antalyaspor'a bedelsiz transfer olan Fernando Lucas Martins ise takımına 18 maçta 4 gol, 4 de asist katkısı yapmıştı.

Haji Wright bu sezon 35 maça çıkarken 15 gol, 2 asistlik performansla oynadı.

Doğukan ve Bünyamin'de son durum

Öte yandan Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin, Doğukan Sinik ile yurt dışından iki takımın ilgilendiğini söylerken; Bünyamin Balcı için Fenerbahçe'den teklif almadıklarını ifade etti.







