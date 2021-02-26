Süper Lig'de 10 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Antalyaspor, 27. hafta maçında Başakşehir'i konuk edecek. Antalyaspor'da tek hedef, Başakşehir maçında yenilmezlik serisini 11'e çıkarmak. Son 4 maçından beraberlikle ayrılan Akdeniz ekibi, 33 puanla 9. sırada yer alıyor. Son 8 maçını kazanamayan, üst üste 5 maçtır kaybeden Başakşehir'in ise puan kaybına tahammülü yok. Aykut Kocaman'ın ekibi, haftaya 24 puanla 18. sırada girdi.

Akdeniz ekibi ile İstanbul temsilcisi ligde 22, toplamda ise 31. kez birbirlerine rakip olacak. Akdeniz ekibi bu maçlarda 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 16 yenilgi elde etti. Süper Lig'de oynanan 21 mücadelede ise kırmızı beyazlılar 6 galibiyet, 2 beraberlik, 13 de yenilgi alarak sahadan ayrıldı.

Antalyaspor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Antalya Stadyumu'nda oynanacak maçı Fırat Aydınus yönetecek. Saat 16.00'da başlayacak ve beIN SPORTS HD 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Antalyaspor - Başakşehir muhtemel 11'ler:

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Kudryashov, Eren, Nuri, Ribeiro, Amilton, Doğukan, Gökdeniz, Orgill

Başakşehir: Mert, Uğur, Duarte, Epureanu, Hasan Ali, Mahmut, Berkay, Aleksic, Fernandes, Deniz, Crivelli

Antalyaspor'da son dakika

Antalyaspor'da Ufuk sakatlığı, Hakan ise cezası nedeniyle sahada olamayacak. Akdeniz temsilcisinde Nuri Şahin, Boffin, Veysel Sarı ve Eren Albayrak, bu maçta sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta deplasmanda oynanacak Fenerbahçe maçında cezalı duruma düşecek.

Başakşehir'de son dakika

Turuncu Lacivertli ekipte kart cezalısı Brezilyalı sağ bek Rafael bu mücadelede forma giyemeyecek. İstanbul ekibinde, Edin Visca, Nacer Chadli, Tolga Ciğerci, Ömer Ali Şahiner, Junior Caiçara, Bolingoli ve Mete Kaan Demir’in ise sakatlıkları sürüyor. Mahmut Tekdemir’in durumu ise maç günü netlik kazanacak.

Bu sezon üçer sarı kart gören Enzo Crivelli, Alexandru Epureanu, Mahmut Tekdemir ve Ömer Ali Şahiner, Fraport TAV Antalyaspor müsabakası öncesi ceza sınırında bulunuyor. Bu dört oyuncu, karşılaşmada oynayıp kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve turuncu-lacivertli ekibin 28. haftada İttifak Holding Konyaspor’u konuk edeceği mücadelede forma giyemeyecek.