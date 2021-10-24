Antalyaspor - Başakşehir maç sonucu: 1-2

Başakşehir, Süper Lig ’in 10. haftasında yarın Antalyaspor’a konuk oldu. Nuri Şahin'li Antalyaspor çıkışa geçen rakibi karşısında galibiyet aradı. Emre Belözoğlu yönetimindeki Başakşehir ise 2'de 2 yapmak istedi. Antalyaspor'un hızlı başladığı maçta Başakşehir oyunda dengeyi bularak 38'de Visca'nın ara pasıyla Berkay'ın golüyle 1-0 öne geçti. Devre böyle geçilirken, ikinci yarıda 56. dakikada İstanbul ekibi ilk gole benzer bir golle yine Berkay'ın golüyle durumu 2-0 yaptı. 90+5'te Antalyaspor'da Ghacha durumu 2-1'e getirdi. Golün ardından maç tamamlandı. Başakşehir, Emre Belözoğlu yönetiminde Beşiktaş galibiyetinin ardından deplasmanda Antalyaspor'u 2-1 yenerek alt sıralardan kurtulma adına önemli bir galibiyet elde etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

⏱ 1' Maça Başakşehir başladı.

⏱ 16' Başakşehir gole çok yaklaştı. Ceza sahası dışında topla buluşan Berkay, düzgün bir vuruş yaptı ancak son anda kaleci Boffin müdahale ederek topu çeldi, sonrasında savunma topu uzaklaştırdı.

⏱ 18' Antalyaspor bu kez gole yaklaşan takım oldu. Sol çaprazdan uzak mesafeden Doğukan Sinik sert bir şu çekti ancak kaleci Volkan Babacan golü engelledi.

⚽ 32' Başakşehir Berkay Özcan'ın golüyle 1-0 öne geçti. Edin Visca, savunmanın arkasına sarkan Berkay Özcan'a akıl dolu bir ara pası gönderdi. Savunmada Veysel Sarı müdahale etmek istedi ancak top Berkay'ın önünde kaldı. Genç futbolcu Boffin'i çalımlayıp boş kaleye topu gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

⚽ GOL | 56' Başakşehir mücadelede 2-0'lık üstünlüğü sağladı. Berkay Özcan hem kendisinin hem de takımının 2. golünü kaydetti. Ndayishimiye orta sahadan ceza sahası içine koşu atan Berkay'a pasını aktardı. Kaleciyi de geçen Berkay topu boş kaleye yuvarladı.

⏱ 80' Antalyaspor etkili geldi. Paslaşmalarla Başakşehir yarı alanına gelen Akdeniz ekibinde Doğukan Sinik, ceza sahası yayının üzerinde topla buluştu, ayağının dışıyla şutunu attı ancak kaleci Volkan Babacan gole izin vermedi.

⏱ 90+5' Antalyaspor etkili geldi. Sol kanatta ceza sahasına giren Doğukan Sinik şutunu çekti, kaleci Volkan Babacan'dan dönen topu Ghacha tamamladı ve Antalyaspor bu golle durumu 2-1'e getirdi.