MENÜ

Antalyaspor - Başakşehir canlı

Süper Lig'de 10 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Antalyaspor, zor günler geçiren Başakşehir'i konuk ediyor. Üst üste 4 maçtan beraberlikle ayrılan Ersun Yanal'ın ekibi, Başakşehir'i eli boş göndermek istiyor. 5 maçtır kaybeden ve ateş hattında bulunan Aykut Kocaman'ın ekibinin ise kazanmaktan başka çaresi yok. Karşılaşmanın detayları haberimizde. Maç başladı.

27 Şubat 2021, Cumartesi 16:10 Son Güncelleme:
- A +
Antalyaspor - Başakşehir canlı

Süper Lig 'de 10 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Antalyaspor, 27. hafta maçında Başakşehir'i konuk ediyor. Antalyaspor'da tek hedef, Başakşehir maçında yenilmezlik serisini 11'e çıkarmak. Son 4 maçından beraberlikle ayrılan Akdeniz ekibi, 33 puanla 9. sırada yer alıyor. Son 8 maçını kazanamayan, üst üste 5 maçtır kaybeden Başakşehir'in ise puan kaybına tahammülü yok. Aykut Kocaman'ın ekibi, haftaya 24 puanla 18. sırada giriyor.

KARŞILAŞMA BAŞLADI

Antalyaspor - Başakşehir maçı ilk 11'leri

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Kudriashov, Eren, Nuri Şahin, Fredy, Amilton, Gökdeniz, Doğukan, Orgill

Başakşehir: Volkan, Leo Duarte, Carlos Ponck, Epureanu, Hasan Ali Kaldırım, Mahmut Tekdemir, Mehmet Topal, Aleksic, Berkay Özcan, Gulbrandsen, Crivelli


YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...