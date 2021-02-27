Antalyaspor - Başakşehir canlı
Süper Lig'de 10 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Antalyaspor, zor günler geçiren Başakşehir'i konuk ediyor. Üst üste 4 maçtan beraberlikle ayrılan Ersun Yanal'ın ekibi, Başakşehir'i eli boş göndermek istiyor. 5 maçtır kaybeden ve ateş hattında bulunan Aykut Kocaman'ın ekibinin ise kazanmaktan başka çaresi yok. Karşılaşmanın detayları haberimizde. Maç başladı.
Süper Lig 'de 10 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Antalyaspor, 27. hafta maçında Başakşehir'i konuk ediyor. Antalyaspor'da tek hedef, Başakşehir maçında yenilmezlik serisini 11'e çıkarmak. Son 4 maçından beraberlikle ayrılan Akdeniz ekibi, 33 puanla 9. sırada yer alıyor. Son 8 maçını kazanamayan, üst üste 5 maçtır kaybeden Başakşehir'in ise puan kaybına tahammülü yok. Aykut Kocaman'ın ekibi, haftaya 24 puanla 18. sırada giriyor.
KARŞILAŞMA BAŞLADI
Antalyaspor - Başakşehir maçı ilk 11'leri
Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Kudriashov, Eren, Nuri Şahin, Fredy, Amilton, Gökdeniz, Doğukan, Orgill
Başakşehir: Volkan, Leo Duarte, Carlos Ponck, Epureanu, Hasan Ali Kaldırım, Mahmut Tekdemir, Mehmet Topal, Aleksic, Berkay Özcan, Gulbrandsen, Crivelli