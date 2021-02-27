Antalyaspor - Başakşehir canlı

Süper Lig 'de 10 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Antalyaspor, 27. hafta maçında Başakşehir'i konuk ediyor. Antalyaspor'da tek hedef, Başakşehir maçında yenilmezlik serisini 11'e çıkarmak. Son 4 maçından beraberlikle ayrılan Akdeniz ekibi, 33 puanla 9. sırada yer alıyor. Son 8 maçını kazanamayan, üst üste 5 maçtır kaybeden Başakşehir'in ise puan kaybına tahammülü yok. Aykut Kocaman'ın ekibi, haftaya 24 puanla 18. sırada giriyor.

KARŞILAŞMA BAŞLADI

Antalyaspor - Başakşehir maçı ilk 11'leri

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Kudriashov, Eren, Nuri Şahin, Fredy, Amilton, Gökdeniz, Doğukan, Orgill

Başakşehir: Volkan, Leo Duarte, Carlos Ponck, Epureanu, Hasan Ali Kaldırım, Mahmut Tekdemir, Mehmet Topal, Aleksic, Berkay Özcan, Gulbrandsen, Crivelli



