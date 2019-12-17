Antalyaspor avantajını korudu

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, ilk maçta 3-0 mağlup ettiği Eyüpspor ile sahasında 2-2 berabere kaldı ve tur atladı. Stjepan Tpmas yedek ağırlık bir kadro ile sahaya çıkarken avantajını korumayı başardı.

Antalyaspor'un gollerini Gelson Dala ve Mikail Başar kaydederken Eyüpspor adına Metehan Mertöz ve Sercan Türkeri fileleri havalandırdı.

Maçtan dakikalar

3. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Mukairu'nun vuruşu az farkla auta gitti.

8. dakikada Muharrem Doğan'ın pasıyla ceza sahası ön çizgisi üzerinde topla buluşan Metahan Mertöz'ün sert vuruşunda top, kaleci Boffin'in solundan ağlarla buluştu. 0-1

24. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Bünyamin Balcı'nın yerden pasında ön direkte topla buluşan Gelson Dala'nın vuruşuna kaleci Timur Çakıroğulları müdahale etti. Dönen topu tamamlayan Gelson Dala, takımına beraberlik golünü getirdi. 1-1

58. dakikada Harun Alpsoy’un ceza sahası dışından çektiği sert şutu, kaleci Timur Çakıroğulları kornere çeldi.

64. dakikada Emre Torun ceza alanı sol çaprazından topu kale önüne indirdi. Müsait pozisyondaki Muhammet Sercan’ın vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-2

78. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Mikail Başar'ın vuruşunda, kaleci Timur Çakıroğulları'nın müdahalesine rağmen meşin yuvarlak ağlarla gitti: 2-2





Stat: Asteria Kremlin Palace Spor Merkezi

Hakemler: Kadir Sağlam xx, Gökhan Memişoğlu xx, Gökmen Baltacı xx

Antalyaspor: Boffin xx, Tarık Çamdal xx, Salih Dursun xx, Bünyamin Balcı xx, Cissokho xx, Harun Alpsoy xx, Halil İbrahim Sevinç x, (Mevlüt Han Ekelik dk. 85 ?), Mikail Başar xx (Ege Bilsel dk. 89 ?), Fredy xx, Gelson Dala xx, Mukariu x (Emre Korkmaz dk.82 ?)

Yedekler: Yakup Mert, Batuhan Arslan, Ufuk Akyol, Batuhan Berkay Fındık

Eyüpspor: Timur Çakıroğulları xx, Göksu Alhas xx, Muhammet Yeşil xx, Muhammet Sercan Türkeri xx, Muharrem Doğan xx, Kadirhan Atagün xx, Berkan Burak Turan xx, Eren Taşkın x (Harun Özcan dk. 61 x), İzlem Anıl Balakkız xx, Metehan Mertöz x (Doğukhan Öksüz dk. 76 x), Emre Torun x (Ömer Akbel dk. 83 ?)

Yedekler: Alp Tutar, Volkan Kesim, Berzan Akkaya, Ahmed Emir Tekçam

Goller: Gelson Dala (dk. 24), Mikail Başar (dk. 78) (Antalyaspor), Metehan Mertöz (dk. 8), Muhammet Sercan Türkeri (dk. 64) (Eyüpspor)

Sarı Kartlar: Muhammet Sercan Türkeri, Metehan Mertöz, Berkan Burak Turan, Kadirhan Atagün, Emre Torun (Eyüpspor), Salih Dursun (Antalyaspor)

Huriye Ferah Vanlı - Suat Metin / ANTALYA (İHA)