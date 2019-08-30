Antalyaspor antrenmanında Erkan Kolçak Köstendil sürprizi

Antalyaspor'un dünkü antrenmanını, Çukur dizisinde “Vartolu” karakterini canlandıran ünlü oyuncu Erkan Kolçak Köstendil ziyaret etti ve idmana katılarak futbolcularla birlikte antrenman yaptı.

30 Ağustos 2019, Cuma 03:38
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Antalyaspor antrenmanında Erkan Kolçak Köstendil sürprizi

Antalyaspor,  Süper Lig’in 3. haftasında Konyaspor’la 31 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda yapacağı maç öncesi Antalya’daki son çalışmasını, teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’ndeki Büyükşehir Belediye Stadı’nda gerçekleştirdi.

Antalyasporlu futbolcuları ve teknik heyeti, oyuncu Erkan Kolçak Köstendil ziyaret etti.

Köstendil, kırmızı-beyazlı futbolcularla antrenman yaptı, kaleye geçti.

Akdeniz temsilcisi, bu sabah Konya’ya gidecek ve akşam saatlerinde burada yapacağı ter idmanından sonra maç saatini bekleyecek.

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