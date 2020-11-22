Antalyaspor - Alanyaspor maç sonucu: 0-2
Süper Lig'in 9. haftasında Alanyaspor deplasmanda Antalyaspor'u Salih Uçan ve Berkan Kutlu'nun golüyle 2-0 mağlup etti. Alanyaspor bir maç eksiğine rağmen 20 puanla ligin lideri olmaya devam etti. Antalyaspor ise 9 puanla 16. sırada yer aldı.
Süper Lig 'in 9. haftasında Antalyaspor sahasında Alanyaspor 'u konuk etti.
4. dakikada Davidson’un rakip cezasına girmeden çektiği şut, kaleci Ferhat Kaplan’ın kucağında kaldı.
24. dakikada Antalyaspor'da Naldo, sarı kart gördü.
33. dakikada Amilton, orta sahadan aldığı topu ceza sahası sol çaprazına kadar sürükledi, ardından yerden pasla buluşturduğu Gökdeniz, meşin yuvarlağı penaltı noktasındaki Podolski’ye bıraktı. Podolski’nin şutunda top kalecide kaldı.
34. dakikada sağ kanattan gelişine atakta Podolski’nin topuk pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Sidney Sam, kaleyi karşıdan gören yerden sert vurdu, kaleci Marafona meşin yuvarlağı kornere çeldi.
43. dakikada Aytemiz Alanyaspor sağ kanattan Salih Uçar ile korner kullandı. Kale önünde kafa vuruşu yapan Caulker’in şutunda top üst direğe çarparak auta gitti.
45. dakikada maçın hakemi Özgür Yankaya, Antalyasporlu defans oyuncusu Veysel’in, Babacar’a ceza sahası içerisinde faul yaptığı gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi. Ardından VAR’ı izlemeye giden Yankaya, penaltıyı iptal ederek hakem atışıyla maçı tekrar başlattı.
İlk yarı 0-0 eşitlikle sona erdi.
55. dakikada Alanyaspor, Salih Uçan'ın golüyle 1-0 öne geçti.
68. dakikada Antalyaspor'da Hakan Özmert, ikinci sarı kartın ardından kırmızı kart gördü.
69. dakikada Antalyaspor'da Eren Albayrak sarı kart gördü.
81. dakikada Alanyaspor'da Davidson, sarı kart gördü.
84. dakikada Alanyaspor, Berkan Kutlu'nun golüyle skoru 2-0'a taşıdı.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Alanyaspor, konuk olduğu Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti.