Antalyaspor, Admir Mehmedi’yi kadrosuna kattı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, Almanya ligi ekiplerinden Wolfsburg’da forma giyen 30 yaşındaki forvet oyuncusu Admir Mehmedi’yi 2,5 yıllığına kadrosuna kattı.

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, devre arası transfer döneminin ilk transferini Almanya’dan yaptı. Kırmızı beyazlı ekip Almanya Ligi ekiplerinden Wolfsburg’da forma giyen İsviçre asıllı forvet oyuncusu Admir Mehmedi’yi 2,5 yıllık anlaşma imzaladı. Antalyaspor, oyuncuyla anlaştığını resmi Twitter hesabından yaptığı videolu paylaşımla duyurdu.

"Bizi buraya toplayan şey tutku"

Antalya Stadyumu’na elinde futbol topuyla çıkan Admir Mehmedi, "Bizi bu devasa yapılara toplayan şey nedir? 11 oyuncudan oluşan iki takımın birbirlerinin kalesine topu geçirmeye çalışması mı? Ya da sadece kazanmak mı? Rekabet? Hırs? Zeka? Tabii ki hepsinden biraz var ama bence bizi buraya toplayan şey tutku. Kimi zaman güneşli bir bahar öğleninde kimi zaman fırtınalı bir kış gecesinde. Ben Admir Mehmedi. Bu tutkuyu yaşamaya ve yaşatmaya hazırım. Peki ya siz?" ifadelerini kullandı.

Bu sezon 2 maçta forma giydi

10 numara pozisyonunda da görev alan Mehmedi, bu sezon sakatlığından dolayı sadece iki maçta forma giyebildi. Admir Mehmedi, kariyerinde Wolfsburg dışında Almanya ligi ekiplerinden Bayer Leverkusen, Freiburg, Ukrayna temsilcisi Dynamo Kiev ve İsviçre takımlarından Zurich’in formasını terletti. Mehmedi, kulüp kariyerinde 382 maçta 76 gole imza atarken, 49 da asist yaptı. İsviçre Milli Takımı'nda ise 76 maçta 10 gol kaydetti. Admir Mehmedi Antalyaspor’da 14 numaralı formayı giyecek.

DHA

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