Antalyaspor, 4 yabancı transferi daha yapacak

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) - FRAPORT TAV Antalyaspor Asbaşkanı Berkay Bahar, genç futbolcular aradıklarını belirterek, "Bu nedenle ekibimizin transfer çalışması uzun sürüyor. Şu anda prensipte anlaştığımız iki oyuncu var. Bu hafta içerisinde açıklayacağız. Sonrasında 2 oyuncu daha alacağız. Toplam 4 yabancı ile transfer sezonunu kapatıyoruz" dedi.

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarına Erzurum kampında devam ediyor. Teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki kırmızı beyazlılar, günde iki antrenmanla çalışmalarını yapıyor. Fraport TAV Antalyaspor Asbaşkanı Berkay Bahar, teknik direktör Ersun Yanal ile sürekli değerlendirmeler yaparak, transfer, ve kamp çalışmaları hakkında fikir alışverişi yaptıklarını anlattı.

Kampın çok iyi devam ettiğini aktaran Bahar, şunları söyledi:

"Özellikle uzun zamandır bizimle beraber olan tecrübeli, 'abi' dediğimiz futbolcular, genç futbolcularımıza sahip çıkıyor. Biz bunu çok önemsiyor ve mutlu oluyoruz. Hocamızdan aldığımız bilgiler çalışmaların iyi olduğu yönünde. 15 Temmuz'da ilk hazırlık maçımızı Kocaelispor ile yapacağız. Hazırlık maçını çok önemsiyoruz. Kampta, hoca, oyuncular mutlu çok güzel ortam, kolej havası yakalandı. Bu durum yönetim olarak bizi de mutlu ediyor. İkinci etap kamp çalışmaları yurt dışında yapılacak. Kamp organizasyonumuz, hazırlık maçı planlamamız devam ediyor."

Transfer çalışmaları hakkında bilgi veren Bahar, futbolcu, menajer ve takımı ile görüşmelerde 50 bin euro için günlerce süren pazarlık yaptıklarını dile getirdi. Transferde genç ve yetenekli futbolcuların takıma kazandırılmasına önem verdiklerini vurgulayan Bahar, "Genç futbolcu arıyoruz. Yabancı transferinde genç futbolcu almak kolay değil. 33-34 yaşında yabancı futbolcu değil de alıp parlatıp ileride değerlendireceğimiz yetenekli genç futbolcular arıyoruz. Bu nedenle ekibimizin transfer çalışması uzun sürüyor. Şu anda prensipte anlaştığımız iki oyuncu var. Bu hafta içerisinde açıklayacağız. Sonrasında 2 oyuncu daha alacağız. Toplam 4 yabancı ile transfer sezonunu kapatıyoruz. Ekstradan, çok değerli, maliyeti az, iyi genç futbolcu olursa tekrar değerlendiririz. Geçen yılki bütçelerin atında, pazarlıkları çok iyi yapılmış genç futbolcularla kadromuzu güçlendiriyoruz" diye konuştu.

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