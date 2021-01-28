Antalyaspor 2 genç oyuncusunu kiraladı

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) - FRAPORT TAV Antalyaspor forması giyen 17 yaşındaki Adem Metin Türk ile 19 yaşındaki Halil İbrahim Sevinç, maç oynayarak tecrübe kazanmaları için Misli.com 2. Lig ekiplerinden Bodrumspor'a kiralandı.

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, 2 genç futbolcusu tecrübe kazanması için başka takıma kiraladı. Kırmızı beyazlılarda 17 yaşındaki Adem Metin Türk ile 19 yaşındaki Halil İbrahim Sevinç, sezonun ikinci yarısını Misli.com 2. Lig ekiplerinden Bodrumspor'da geçirecek. Fraport TAV Antalyaspor'da bu sezon profesyonel olan Adem Metin Türk kırmızı beyazlı formayı 1 defa kupa maçında giydi. Halil İbrahim Sevinç ise henüz forma şansı bulamadı. İki genç futbolcunun daha fazla maç oynayıp, gelişimini sürdürmesi hedefleniyor.

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