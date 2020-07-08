Karadeniz devi bu akşam şampiyonluk yolunda çok kritik bir maça çıkacak. Rakibi de 11 maçlık yenilmezlik serisi geçen hafta lider Başakşehir karşısında son bulan Antalyaspor... Bir hayli zorlu geçecek mücadele öncesinde Akdeniz ekibinde sakat ve cezalı oyuncuların çokluğu Kırmızı-Beyazlılar'ın canını sıkıyor. Antalya'da bu akşamki kritik maçta sakatlıkları bulunan Podolski, Fredy, Bahadır, Sinan, Harun, Ersan ve Celustka'nın yanı sıra cezalı Jahovic ile Hakan Özmert görev yapamayacak.