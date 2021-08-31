Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) - TÜRKİYE Muaythai Federasyonu tarafından görevlendirilen Antalya Gençlik Hizmetleri İl Antrenörü ve milli takım başantrenörü Yasin Urlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde muaythai antrenörleri ile sporcularına eğitim verdi.

Uluslararası müsabakalardaki başarılarıyla dikkati çeken Türkiye Muaythai Federasyonu, KKTC'de Muay Thai Federasyonu antrenörlerine eğitim verdi. Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Antrenörü ve milli takım başantrenörü Yasin Urlu, Halis Avşar ile bir hafta süren eğitimlerde KKTC'deki meslektaşlarına başarılı olması için yapılması gerekenleri anlattı. KKTC'de yeni kurulması nedeniyle yoğun ilgi gören muaythai sporunun gelişimine katkı sağlamayı hedefleyen milli takım başantrenörü Urlu, KKTC'deki antrenörlerin başarılı sporcular yetiştirmesine yardımcı oldu. Urlu ve beraberindeki Avşar genç sporcularla antrenman yaptı.

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