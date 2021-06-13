Türkiye Okçuluk Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 100. Yıl Okçuluk Tesisleri’nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında düzenlenen ve 9 Haziran’da başlayan organizasyon, makaralı yay kadın sporcuların mücadeleleriyle tamamlandı. Aynı zamanda kadetler milli takım seçme yarışması heyecanının da yaşandığı Ulusal Egemenlik Kupası’nda dereceye giren sporcular ve takımlar şöyle:

Makaralı Yay

Kadınlar

1- Yeşim Bostan (İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü)

2- Songül Lök (Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü)

3- İpek Tomruk (Vedat Erbay Spor Akademisi)

Erkekler

1- Emircan Haney (Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü)

2- Yakup Yıldız (Ankara Atlantis Okçuluk Spor Kulübü)

3- Evren Çağıran (Demka Okçuluk)

Kadınlar Takım

1- Öznur Cüre-Emine Rabia Oğuz-Sevgi Yorulmaz (Okçular Vakfı Spor Kulübü)

2- Yeşim Bostan-Büşra Nur Gürlek-Buse Başak Haney (İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü)

3- Nehir Sarıhan-İpek Tomruk-Begüm Yuva (Vedat Erbay Spor Akademisi)

Erkekler Takım

1- Halit Ömer Dağ-Demir Elmaağaçlı-Furkan Oruç (Okçular Vakfı Spor Kulübü)

2- Abdullah Aslım-Emirhan Kısa-Samet Can Yakalı (Samsun Okçuluk Gençlik Spor Kulübü)

3- Furkan Akgün-Yunus Emre Arslan-Egemen Uslu (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ Gençlik ve Spor Kulübü)

Karışık Takım

1- Öznur Cüre-Furkan Oruç (Okçular Vakfı Spor Kulübü)

2- Yeşim Bostan-Bülent Korkmaz (İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü)

3- Songül Lök-Emircan Haney (Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü)

Genç Kadınlar

1- İpek Tomruk (Vedat Erbay Spor Akademisi)

2- Irmak Yüksel (Antalya Elite Spor Kulübü)

3- Songül Lök (Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü)

Genç Erkekler

1- Yakup Yıldız (Ankara Atlantis Okçuluk Spor Kulübü)

2- Abdullah Aslım (Samsun Okçuluk Gençlik Spor Kulübü)

3- Emircan Haney (Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü)

Genç Kadın Takım

1- Nehir Sarıhan-İpek Tomruk-Begüm Yuva (Vedat Erbay Spor Akademisi)

2- Hazal Burun-Songül Lök-Sevda Yaka (Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü)

3- Esra Acar-Duru Dicle Uzun-Emine Azra Yılmaz (Yıldırım Okçuluk İhtisas Spor Kulübü)

Genç Erkek Takım

1- Abdullah Aslım-Emirhan Kısa-Kubilay Özdemir (Samsun Okçuluk Gençlik Spor Kulübü)

2- Mehmet Akif Karagöz-Burak Meşe-Can Taylan Sevük (Yıldırım Okçuluk İhtisas Spor Kulübü)

3- Osman Çakar-Noyan Çerçi-Beren Taşçı (Gelibolu Altınok Spor Kulübü)

Genç Karışık Takım

1- Songül Lök-Emircan Haney (Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü)

2- Duru Dicle Uzun-Burak Meşe (Yıldırım Okçuluk İhtisas Spor Kulübü)

3- İrem Ocakçı-Yunus Emre Arslan (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ Gençlik ve Spor Kulübü)

Klasik Yay

Kadınlar

1- Defne Derebaşı (Samsun Okçuluk Gençlik ve Spor Kulübü)

2- Selin Şatır (Marmara Okçuluk Spor Kulübü)

3- Zeynep Köse (Ankara Okçuluk İhtisas Spor Kulübü)

Erkekler

1- Musa Arzuman (Okçular Vakfı Spor Kulübü)

2- Efe Gürkan Maraş (İstanbul Avcılık ve Atıcılık Spor Kulübü)

3- Harun Kırmızıtaş (Okçular Vakfı Spor Kulübü)

Kadınlar Takım

1- Eslem Nisa Demez-Gizem Özkan-Şevval Yakupoğlu (Okçular Vakfı Spor Kulübü)

2- Özge Çıtak-Aslı Er-İlayda Reyyan Paşa (Vedat Erbay Spor Akademisi)

3- Aybüke Aktuna-Şueda Güneri-Sıla Özdemir (İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü)

Erkekler Takım

1- Musa Arzuman-Harun Kırmızıtaş-Muhammed Abdullah Yıldırmış (Okçular Vakfı Spor Kulübü)

2- Vedat Erbay-Ege Kaynar-Mesut Sapmaz (Vedat Erbay Spor Akademisi)

3- Ethem Gülaçar-Bilal Güneri-Yağız Yılmaz (İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü)

Karışık Takım

1-Şevval Yakupoğlu-Musa Arzuman (Okçular Vakfı Spor Kulübü)

2- Zeynep Köse-Doruk Ekin Esatoğlu (Ankara Okçuluk İhtisas Spor Kulübü)

3- Sıla Özdemir-Bilal Güneri (İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü)

Genç Kadınlar

1- Ezgi Başaran (Kaya Okçuluk Spor Kulübü)

2- Selin Şatır (Marmara Okçuluk Spor Kulübü)

3- Zeynep Köse (Ankara Okçuluk İhtisas Spor Kulübü)

Genç Erkekler

1- Musa Arzuman (Okçular Vakfı Spor Kulübü)

2- Harun Kırmızıtaş (Okçular Vakfı Spor Kulübü)

3- Muhammed Abdullah Yıldırmış (Okçular Vakfı Spor Kulübü)

Genç Kadın Takım

1- Eslem Nisa Demez-Gizem Özkan-Şevval Yakupoğlu (Okçular Vakfı Spor Kulübü)

2- Özge Çıtak-Aslı Er-İlayda Reyyan Paşa (Vedat Erbay Spor Akademisi)

3- Melisa Gazoz-Elifsu Özdemir-Rüya Selan (İstanbul Okçuluk Gençlik Spor)

Genç Erkek Takım

1- Musa Arzuman-Harun Kırmızıtaş-Muhammed Abdullah Yıldırmış (Okçular Vakfı Spor Kulübü)

2- Berkay Akkoyun-Baran Yağız Erdoğan-Muhammet Emre Öz (İstanbul Okçuluk Gençlik Spor Kulübü)

3- Mevlüt Mert Atay-Kutay Tek-Kamil Türkmen (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ Gençlik ve Spor Kulübü)

Genç Karışık Takım

1- Şevval Yakupoğlu-Musa Arzuman (Okçular Vakfı Spor Kulübü)

2- Zeynep Köse-Doruk Ekin Esatoğlu (Ankara Okçuluk İhtisas Spor Kulübü)

3- Aslı Er-Mesut Sapmaz (Vedat Erbay Spor Akademisi)

AA