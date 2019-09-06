Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) - Antalya'da düzenlenen Türkiye Vücut Geliştirme Fitness Şampiyonası ve Milli Takım Seçmeleri'ne 700 sporcu katıldı.

Türkiye Vücut Geliştirme Fitness Şampiyonası ve Milli Takım Seçmeleri Antalya'da başladı. ANFAŞ Fuar Merkezi'nde düzenlenen şampiyonaya, 65 kategoride yaklaşık 700 sporcu katıldı. Şampiyonada dereceye giren sporcular, Türkiye'yi dünya şampiyonalarında temsil etmeye hak kazanacak.

Türkiye Vücut Geliştirme Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu Başkanı Niyazi Kurt, 2019 yılının ilk yarışmasını Antalya'da gerçekleştirdiklerini dile getirdi. Yarışmada, dünya şampiyonalarında yarışacak milli takımların belirleneceğini ifade eden Kurt, "Önümüzdeki dönemde, Birleşik Arap Emirlikleri'nde büyükler, İspanya'da masterlar, Slovakya'da fitness ve Macaristan'da da gençler dünya şampiyonaları düzenlenecek. Buralarda ülkemizi temsil edecek milli takımlarımızı seçmeye çalışıyoruz. Hedefimiz, şampiyonalarda ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek" dedi.

Kurt, vücut geliştirmenin zor bir spor olması nedeniyle sporcuların aynı sezonda art arda iki yarışa katılamadığını söyledi.



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