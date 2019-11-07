Antalya’da THY Open Golf Turnuvası heyecanı

Antalya’nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi’ndeki Maxx Royal Montgomery Golf Kulübü’nde düzenlenecek ’Turkish Airlines Open 2019’ Golf Turnuvası’nın basın toplantısı yapıldı. Toplantıya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye Golf Federasyonu Başkanı Ahmet Ağaoğlu, ünlü golfçü Justin Rose katıldı. Bakan Çavuşoğlu, toplantıda “Antalya sadece Avrupa’da değil, dünyada önemli golf merkezi haline gelmiş durumda” diye konuştu. Avrupa Turu Rolex Serisi kapsamında bu yıl 7. kez düzenlenecek THY Open öncesinde Türkiye Golf Federasyonu (TGF) ve Türk Hava Yolları (THY) işbirliğinde organize edilen Turkish Airlines Pro-Am Turnuvası yapıldı. Bir profesyonel, üç amatör golfçüden oluşan takımların mücadele ettiği Pro-Am Turnuvası’na TGF Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ile Cahit Şahin, Kıvanç Oktay, Erhan Kamışlı, Ali Nuri Türker, Sabri Yiğit de katıldı. 7 milyon Euro para ödüllü THY Open Golf Turnuvası ise bugün başlayacak.