Sezonun son haftasında Antalyaspor evinde Galatasaray 'ı konuk etti. Sezonun ikinci yarısında büyük bir çıkış yakalayan ev sahibi ekip Sarı-Kırmızılılar karşısında Alassane Ndao'nun golüyle devrenin son dakikasında öne geçti. Galatasaraylı oyuncular pozisyonda topun auta çıktığı itirazında bulunsa da VAR sonrası hakem Yasin Kol beyaz noktayı gösterdi. İkinci yarıda da ev sahibi ekibin atakları vardı ama Muslera'ya takıldılar. Galatasaray Babel ile Gomis'i çıkarıp 69'da Kerem ile Mohamed'i oyuna aldı, hücumda daha etkili gözüktü. Ve aradığı golü de bu ikilinin paslaşmasında buldu. Kerem'in asistinde Mohamed fileleri havalandırdı. Mısırlı oyuncu 25. haftadaki Kayseri maçından sonra ilk kez gol sevinci yaşadı.

Antalya'ya yine yenilmedi

Beraberlik golünden sonra iki takım da denedi ama skoru değiştirecek hamleyi yapamadı. Ve 90 dakika 1-1'lik skorla tamamlandı. Bu sonuçla Antalyaspor ligdeki yenilmezlik serisini 16 maça taşıdı. Bu süreçte 10 galibiyet 6 beraberlik alan Güney ekibi topladığı 36 puanla, bir ara düşme hattında seyrettiği sezonu ilk 8 içinde bitirmeyi garantiledi. Galatasaray ise rakibi önündeki yenilmezliğini 12'ye çıkardı. Antalya'ya en son 2016'da kaybeden Sarı-Kırmızılılar aldıkları 1 puanla maç fazlasıyla 10. sıraya çıktı