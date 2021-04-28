Havalimanında futbolcu ve teknik heyeti bir grup taraftar tezarühatlarla karşıladı. Özellikle Emre Belözoğlu’na büyük ilgi gösterildi. 40 yaşındaki teknik adama çiçek hediye edildi. Belözoğlu, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenleri geri çevirmedi. Bir taraftar, başarılı çalıştırıcıya, “Hocam ait olduğun yerdesin, sana güveniyoruz” diye bağırdı. Fenerbahçe kafilesi daha sonra otobüsle Belek’te kamp yapacağı otele giderek yerleşti.

Mesut&Nazım kafilede

Sarı-Lacivertliler, Antalya’ya 25 kişilik futbolcu kafilesiyle gitti. Emre Belözoğlu, maç öncesi iki günü şehirde kamp yaparak değerlendirmek istedi. Bu nedenle sakatlığı bulunan Nazım Sangare ve cezası nedeniyle Alanya karşısında forma giyemeyecek olan İrfan Can da takımla birlikte Antalya’ya gitti. Ayrıca sakatlığını atlatmasına rağmen ağrıları nedeniyle Kasımpaşa maçının kadrosuna alınmayan Mesut Özil de takıma dahil oldu.







