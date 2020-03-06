Serik ilçesi Club Megasaray Tenis Akademisi kortlarında düzenlenen turnuvanın açılışına, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, Serik Kaymakamı Mehmet Kurdoğlu, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, Serik İlçe Emniyet Müdürü Ömer Zafer Karaaslan, Serik Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mevlüt Özen, Club Megasaray Tenis Akademisi'nin sahibi Kemal Şahin ile sporseverler katıldı.

Günün ilk maçında A Milli Erkek Tenis Takımı sporcusu Cem İlkel, İsrailli rakibi Daniel Cukierman'a 7-6 ve 6-2'lik skorlarla 2-0 yenildi. İkinci maçta ise milli takımdan Altuğ Çelikbilek, İsrailli sporcu Ben Patael'i 7-5, 1-6 ve 6-4'lük skorlarla 2-1 geçti.

Davis Cup müsabakaları yarın çiftlerde Yankı Erel- Sarp Arabigün ve Daniel Cukierman-Jonathan Erlich, teklerde ise Cem İlkel-Ben Patael ve Altuğ Çelikbilek-Daniel Cukierman karşılaşmaları ile sona erecek.

Toplam 5 maç sonunda rakibine üstünlük sağlayacak takım, Dünya Grubu 1'e yükselecek.

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA) -