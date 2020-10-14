Antalya’da 9 ayda 40 bin kişiye yüzme öğretildi

Proje kapsamında hayata geçirilen yüzme kursları her kesimden büyük ilgi görüyor. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin titizlikle uygulandığı kurslarda, antrenörler eşliğinde 19 ilçede kurslar düzenlendi.

Kurslarda, 9 ayda 40 bin kişi yüzme öğrendi.

Kış aylarında otellere ait ısıtmalı havuzlarda devam edecek kurslarda, kent genelinde yüzme öğrenmek isteyen herkese destek olunuyor.

Havuzlarda saat başı numune alınıyor

Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, AA muhabirine, bakanlığın başlattığı projeye Antalya olarak büyük destek verdiklerini söyledi.

Çalışmalara hız kesmeden devam ettiklerini aktaran Gürhan, çocuk ve yetişkinlerin Kovid-19 sürecinde spordan uzak kalmalarının önüne geçtiklerini ifade etti.

Gürhan, kurslarda Kovid-19 tedbirlerinin üst seviyede tutulduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Mevcut havuzlarda, Bakanlığımızın gönderdiği portatif havuzlarda ve sahillerde oluşturduğumuz korumalı alanlarda verdiğimiz kurslarla, Antalya’da yüzme bilmeyen çocuk ve yetişkin bırakmamayı hedefliyoruz. Aksu, Demre ve Akseki ilçelerinde toplam 6 portatif havuz kurduk. Bu havuzlar ihtiyaca göre istenilen bölgeye taşınabiliyor. Havuzlarda antrenör ve cankurtaranlar mevcut. Hijyenik olan bu havuzlarda saat başı numune alınıyor. Çocuklar kışın da 25-26 derece su sıcaklığına sahip açık havuzda yüzme öğrenecek."

AA