Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Ay-Yıldızlı sporcuları ziyaret etti

Valilikten yapılan açıklamaya göre ziyarette antrenör ve sporcularla sohbet eden Yazıcı, katılacakları turnuvalar ile çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Yazıcı, millilere başarılar dileyerek, "Yüreklerinin sesiyle mücadele eden siz millilerimiz, azmin, başarının en büyük örneğisiniz." ifadesini kullandı.

Yazıcı, ziyareti sırasında milli oyunculardan Kaan Çiçek’in doğum gününü kutlayıp, birlikte pasta kesti.

Ziyarette Vali Ersin Yazıcı’nın eşi Hanife Yazıcı ile Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan da bulundu.

AA