Bir şehrin stadyumu şehirdeki spor ruhunu yansıtmak için çok önemlidir. Ayrıca şehrin simgesini yansıtan en önemli yapıdır.

Antalya Stadyumu nerededir?

Antalya Stadyumu Antalya’nın merkez ilçelerinden birisi olan Muratpaşa ilçesindedir. Konum olarak Antalya’nın merkezinde yer aldığı için ulaşım oldukça kolaydır. Toplu taşıma araçları ya da özel araçlar ile hızlı ve kolay bir şekilde ulaşım sağlanabilir.

Antalya Stadyumu’nun tam adı nedir?

Antalya Stadyumu’nun tam adı, Antalya Arena Stadyumu’dur. Stadyumun temelleri 2015 yılında atılmış olup 2017 yılında Beşiktaş Antalya spor karşılaşması ile resmî olarak açılmıştır.

Aslında Pınarlı Projesi adında deniz kabuğu şeklinde başka bir stadyum projesi vardı. Ancak 2016 yılında altıya karşı yedi oyla Avrupa Futbol Şampiyonasını Düzenleme hakkını Fransa kazandığı için bu proje gerçekleştirilemedi.

Antalya Stadyumu’nun kapasitesi ne kadar?

26 Ekim 2015 yılında temelleri atılan Antalya arena stadyumu 90.251 metre² alana oturtulmuştur. Stadyumun altı adet bir IP girişi vardır.

Şehrin ihtiyacını karşılayabilecek büyüklükte olan bu stadyum için her şey düşünülmüş. Akay inşaat tarafından hayata geçirilen bu stadyum 103 milyon TL’ye mal olmuştur.

Antalya Stadyumu kaç kişilik?

Tam rakam olarak 32.539 koltuklu Antalya Arena Stadyumu 33.000 seyirci kapasitelidir. Bunun yanı sıra 42 adet loca mevcuttur. Stadyum günümüz koşullarında ihtiyaçları karşılayabilmek dedir.

Bu 42 adet locadan dört tanesi 85 kişilik, 38 tanesi de 20 kişilik locadan oluşmaktadır. Tüm bunların yanı sıra alışveriş yapılabilecek birçok nokta stadyum içinde yer alır. Her şeyi eksiksiz ve düzenlidir.