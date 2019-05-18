Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, kupanın 3. ayağı 20-26 Mayıs tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirilecek.

Klasik ve makaralı yay kategorilerinde yapılacak organizasyonda Türkiye’yi 14 sporcu temsil edecek.

Milli sporcular, Çin’in Şanghay kentinde düzenlenen Dünya Kupası’nın 2. ayağında 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazanmıştı.

Antalya’da madalya mücadelesi verecek milli okçular şunlar:

Klasik yay erkekler: Mete Gazoz, Fatih Bozlar, Samet Ak, Erdal Meriç Dal

Klasik yay kadınlar: Aybüke Aktuna, Yasemin Ecem Anagöz, Gülnaz Büşranur Coşkun, Sevcan Derin

Makaralı yay erkekler: Evren Çağıran, Süleyman Araz, Muhammed Yetim

Makaralı yay kadınlar: Yeşim Bostan, Gizem Elmaağaçlı, İpek Tomruk

AA