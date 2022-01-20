Antalya hipodromu açıldı

Türkiye'nin 10. hipodromu dün Antalya'da açıldı. Aynı zamanda ülkemizin Diyarbakır ve Ankara 75. Yıl'dan sonra 3. büyük hipodromu olan Antalya Hipodromu'nun açılışına Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, hipodromun bulunduğu Döşemealtı ilçesi Belediyesi Başkanı Turgay Genç, Türkiye Jokey Kulübü (TJK) Başkanı Serdal Adalı ve yarışseverler katıldı.

Şampiyon jokeyler yarıştı

İlk koşunun 14.00'te yapıldığı Antalya'da 5'i İngiliz, 2'si ise Arap safkanlarına mahsus 7 yarış gerçekleştirildi. Bu yarışlarda şampiyon jokeyler; Halis Karataş, Ahmet Çelik, Gökhan Kocakaya, Hışman Çizik ve Mehmet Kaya, ilk defa Antalya Hipodromu pistinde at koşturdu.

Kış sezonu 8 Nisan’da bitecek

Hipodrom; 1980 metre sentetik ve 1830 metre yarı sentetik olmak üzere 2 piste sahip bulunuyor. Dün başlayan kış yarış sezonu, 8 Nisan 2022’de sona erecek. 16 Kasım 2022 tarihinde ise sonbahar yarış sezonu başlayacak. Yarışlar çarşamba ve cuma günleri koşulacak.