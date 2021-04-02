Antalya Grand Slam müsabakalarında 2. gün sona erdi

Türkiye Judo Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, organizasyonun açılış seremonisi Antalya Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. Uluslararası Judo Federasyonu (IJF) Başkanı Marius Vizer, törende yaptığı konuşmada, Türk yetkililerinin organizasyona ev sahipliği yapmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Vizer, "Dünyayı etkileyen pandemi döneminde zor koşullar altında düzenlenen bu organizasyonlara katılanlar bizlere judo ailesine moral, motivasyon ve güç veriyorlar." dedi.

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun destekleriyle ilk kez Grand Slam müsabakasına Antalya’da ev sahipliği yapmanın heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Uluslararası Judo Federasyonu yetkilileri ile tüm katılımcılara teşekkür eden Huysuz, Tokyo Olimpiyatları’na katılacaklara başarılar diledi.

IJF Başkan Yardımcısı ve Avrupa Judo Birliği Başkanı (EJU) Sergey Soloveychik de "Prestijli bir organizasyonu düzenleyen Türkiye Judo Federasyonu yetkililerine ve katılanlara teşekkürlerimi sunuyor, Tokyo yolunda müsabakalara katılanlara başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

Törene, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Gençlik ve Spor Bakanlığı Uluslararası Organizasyonlar ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Ahmet Ali Temurci, Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Ömer Altınsoy, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Uğur Erdener de katıldı.

Türkiye’nin iki final heyecanı

IJF tarafından düzenlenen, Tokyo Olimpiyatları’na puan ve kota kazandıran turnuvanın ikinci gününde, Türkiye adına iki final heyecanı yaşandı.

Erkekler 81 kilo final maçında İtalyan Christian Parlati’yi yenen Vedat Albayrak altın, 73 kiloda son olimpiyat şampiyonu İtalyan Fabio Basile’ye yenilen Bayram Kandemir gümüş madalya ile kürsüde yer aldı.

Kadınlar 70 kiloda Minel Akdeniz, bronz madalya için İspanyol Maria Bernabeu ile yaptığı karşılaşmada altın skorda kaybetti ve mücadeleyi beşinci tamamladı.

Günün diğer karşılaşmalarında Türk judocular Bilal Çiloğlu repesajda, Halil Çimen, Umalt Demirel, Muhammed Mustafa Koç üçüncü, Musa Şimşek, Adnan Kılıç ikinci, Habibe Afyonlu ve Şeyma Özerler ilk turda rakiplerine yenildi.

Bugün yapılan karşılaşmalarda sıkletlerinde dereceye giren sporcular şöyle:

Kadınlar

63 kilo:

1- Lucy Renshall (İngiltere)

2- Anriquelis Barrios (Venezuella)

3- Jing Tang (Çin)

3- Catherine Pinard (Kanada)

70 kilo:

1- Kim Polling (Hollanda)

2- Barbara Matiç (Hırvatistan)

3- Maria Barnabeu (İspanya)

3- Elvismar Rodriguez (Venezuella)

Erkekler

73 kilo:

1- Fabio Basile (İtalya)

2- Bayram Kandemir

3- Victor Sterpu (Moldova)

3- Arthur Margelidon (Kanada)

81 kilo:

1- Vedat Albayrak

2- Christian Parlati (İtalya)

3- Murad Fatiyev (Azerbaycan)

3- Atilla Ungvari (Macaristan)

Antalya Grand Slam 2021, yarın kadınlarda 78 ve 78, erkeklerde 90, 100 ve 100 kilo mücadeleleriyle sona erecek.

AA