Akdeniz turizminde başarıyla yer alan Kilit Hospitality Group bünyesindeki Nirvana Cosmopolitan Hotel, 2021 yılından itibaren yepyeni çehresi, 579 yeni odası, çok amaçlı spor salonları, çim futbol sahaları, tenis kortları, fitness salonları, yenilenmiş SPA merkezi, koşu parkurları ile spor turizminin hizmetinde olacak.

Antalya GSK Başkanı Kadir Dağ, Nirvana Hotels CEO’su Korhan Alşan ve Nirvana Hotels Sportif Direktörü Burçin Badem tarafından imzalanan işbirliği anlaşmasıyla ile hem erkek hem de kadın basketbol takımları antrenmanlarını Cosmos Sports Center’da yapacak. Ayrıca halen devam eden Cosmos Sports Center Spor Okulu Basketbol öğrencileri ile Antalya GSK altyapısı da oluşturacak ve Antalya Yerel Liglerine katılacak.

Antalya GSK Başkanı Kadir Dağ, “Takımlarımızı Antalya’ya taşıdığımızda tesis konusunda biraz kaygılıydım. Nirvana Cosmopolitan bünyesinde büyük bir tesis yapıldığını öğrenmiştim. Ama inanın böyle bir tesis olacağını hayal edememiştim. Burçin Ağabey’i yerinde ziyaret edip tesisleri kaptanımız Yunus Çankaya ile tesisleri gezdik. Muhteşem bir otelin içinde inanılmaz kaliteli bir tesis. Birbirinden ayrı 5 maç sahası, ağırlık merkezi, fonksiyonel kondisyon bölümü, oyuncu ve antrenör soyunma odaları, ilk yardım, fizik tedavi, doping numune odası dahil her detay en ufak ayrıntısına kadar düşünülmüş.

Eski bir basketbolcu olarak böyle bir tesisin içinde olmak beni çok heyecanlandırdı. Oyuncularımız hem harika bir tesiste çalışacak hem de mükemmel sosyal tesislerde gerçek bir spor kulübü aidiyetini yaşayacak. Bu nedenle her türlü fedakârlığı yapmaya çalıştık. Sayın Tuncay Kilit, Korhan Alşan ve Burçin Badem de bize çok yakın ve sıcak davrandılar. Çok potansiyelli bir işbirliğine imza attığımıza inanıyorum. Umarım bu sezon oyuncularımız mutlu ve başarılı bir sezon geçirirler. Türk sporuna böyle bir tesis kazandıran Kilit Ailesine şükranlarımı sunarım.” Dedi.

Nirvana Hotels CEO’su Korhan Alşan, “Kilit Grup olarak spora ve sporcuya yatırım yapmak gelecek planlarımız arasında önemli bir yere sahip. Antalya’daki büyük turizm potansiyelinde sporun önümüzdeki günlerde mutlaka ağırlığı daha da artacak. Antalya, futbol ve golf spor branşlarında çok başarılı işlere imza attı. Diğer spor dallarında da Dünya çapında organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek nitelikte bir spor merkezini “COSMOS SPORTS CENTER” ı Nirvana Cosmopolitan Hotel Lara Antalya’da hayata geçirdik. Nirvana Hotels markasının ve felsefesinin en önemli unsurlarından olan sağlıklı yaşam ve spor kültürünün, COSMOS SPORTS CENTER markası ile gelecek vadeden genç sporculara, şehre ve ülke Turizmine büyük değerler kazandıracağına eminiz” dedi.

Nirvana Hotels Sportif Direktörü Burçin Badem ise “İddia ediyorum ki şu anda Avrupa Kıtası’nda bu kalitede hizmet verecek bir otel operasyonuyla bu kapasiteye sahip bir spor tesisi yok. Aynı anda basketbol, voleybol, tenis maçı oynanabilecek, antrenmanı yapılacak. 5 ayrı sahadan oluşan birbirinin içinde ama birbirinden ayrı bir spor salonu yapmayı başardık. Kadir Dağ aklındaki kulüp planlarını anlattığında bizimkilerle örtüştüğünü gördük. Yönetime sunduğumuzda ise pozitif dönüş aldık. 2021 – 2022 sezonuyla beraber çok büyük organizasyonlara imza atacağız. Altyapıda da yakında yapacağımız önemli atılımlar olacak. Sporumuza katkımız sürecek.” Dedi.

COSMOS SPORTS CENTER

21 m eninde 200 m uzunluğunda, FIBA normlarına uygun parke zeminli (4 adet) ve CEV normlarına uygun poliüretan zeminli (1), ses geçirmez paravan duvarlar sayesinde tüm sahalarda aynı anda maç yapabilecek ses yalıtımlı, toplam 5 sahalı spor salonu…

• Yükseklik ayarlı 15 antrenman, 10 maç olmak üzere toplam 25 adet basketbol potası,

• Yaz-Kış İklimlendirme ve Havalandırma Altyapısı

• Sağlık Odası,

• Doping Kontrol Odası,

• Soyunma Odaları (16),

• Toplantı Odası,

• Spor Salonuna özel Fitness Merkezi,

• Canlı TV yayınlarına uygun “Class1” LED ışıklandırma,

• Her sahaya özel skorboard,

• Sosyal medya canlı yayın imkânı sağlayan yüksek hızda internet.