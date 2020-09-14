Lige büyük umutlarla başlayan iki takımın mücadelesinde antalyaspor ile Gençlerbirliği kozlarını paylaştı. İlk devre boyunca tempo bir hayli düşüktü. Kırmızı-Beyazlı ekibin golüne kadar sahadaki dikkat çeken detay; ev sahibi ekibin kötü zeminiydi. 41. dakikada akdeniz ekibi, güzel paslarla içeri girdi. Fredy'nin pasında ceza sahasında topla buluşan 2000 doğumlu Bünyamin Balcı, şık bir vuruş ile devrenin skorunu belirledi: 1- 0. İkinci yarıda tempo düşüktü. ancak sessizliği bozan taraf ilk devrede olduğu gibi ev sahibi oldu. Amilton'un müthiş pasında Hakan Özmert karşı karşıya pozisyonda farkı 2'ye çıkardı: 2-0.

90 dakika, 1 isabetli şut!

Mücadelenin son bölümlerinde teknik direktör Tamer Tuna; takımın yıldızı Lukas Podolski, yeni transferlerden Nuri Şahin ve Dever Orgill'i sahaya sürdü. Oyunu iyice rölantiye alan antalyaspor, sahadan 2-0 galip ayrılmayı başardı. Konuk ekip, 90 dakika boyunca sacece 1 isabetli şut atabildi.

Mertcan Polat