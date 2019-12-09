Ülkemizin en büyük futgolf oluşumu Türkiye Futgolf Gençlik ve Spor Derneği’nin düzenlediği Ford Store Bilaller Antalya Futgolf Grand Final Turnuvası’nda 80 katılımcı birbirinden değerli ödüller için sahaya çıkıyor.

Sponsorlarımızdan Titanic Deluxe Golf Belek sahasındaki turnuvaya Ford Store Bilaller ana sponsor, Maçkolik, Acıbadem Sport ve Bilcee Tekstil ise altın sponsor olarak destek veriyor.

Turnuva sonunda 7 etaplı Türkiye Şampiyonası’nın kazananı da belli olacak. Daha önce katılımcılar 2 kez Ataşehir Golf Club’ta, 2 kez Kuşadası Golf Club’ta 2 kez de Bodrum Golf Club’ta kozlarını paylaşmıştı. Antalya’daki son ayakla birlikte şampiyon da ödülüne kavuşacak. Toplam 150 bin TL değerinde ödül dağıtılacak turnuvada gümüş sponsorlarımız ise Carwax, Sportinn Nike Mağazaları, Tadım, Sosyal Halı Saha, Dentakademi, See You Travel, Mas Çorap, Ferro Saat ve Renk Matbaa.

Türkiye’nin en büyük futgolf oluşumu Türkiye Futgolf Gençlik ve Spor Derneği’nin düzenlediği turnuvanın programı ise şu şekilde:

13 Aralık Cuma

09.00-17.00 Serbest antrenman

21.00 Oyunculara brifing ve dörderli gruplar için kura çekimi

14 Aralık Cumartesi

10.30 Oyunların başlaması

14.00 Oyunların bitişi

15 Aralık Pazar

09.30 Oyunların başlaması

13.00 Oyunların bitişi

13.00-15.00 Barbekü partisi

13.30-14.30 Ödül töreni



