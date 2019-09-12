Antalyaspor, Süper Lig’in 4. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor ile 14 Eylül Cumartesi günü sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde, teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde, ısınma hareketleri ile başlayan antrenmanda futbolcular, taktik çalışmanın ardından, dar alanda çift kale maç yaptı.

Yekta Kurtuluş ve Amilton takımdan ayrı koşu yaparken, sakatlıkları bulunan kaleci Yakup Mert Çakır ile Salih Dursun idmana katılmadı. Kentte esnaflık yapan bazı taraftarlar da antrenmanı izledi.