Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) - SÜPER Lig'de Antalya'yı temsil eden Fraport TAV Antalyaspor ile Aytemiz Alanyaspor, 22 Kasım Pazar günü 14'üncü kez karşı karşıya gelecek. 'Antalya derbisi' olarak adlandırılan karşılaşmada iki takım da galibiyeti hedefliyor.

Süper Lig'in 9'uncu haftasında Fraport TAV Antalyaspor, pazar günü Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak. Antalya Stadyumu'nda oynanacak maç saat 19.00'da başlayacak. Kırmızı beyazlılar teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanla maçın hazırlıklarını devam etti. Süper Lig'de Antalya'yı temsil eden iki takımın karşılaşmasında Aytemiz Alanyaspor ve Fraport Antalyaspor puan kazanma hedefiyle karşı karşıya gelecek. Kırmızı beyazlılar teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki ilk maçında 3 puan kazanmayı istiyor. Ligde 5 maçtır kazanamayan kırmızı beyazlılar, yeni teknik direktörüyle galibiyet elde edip, Süper Lig'de çıkış yakalamayı hedefliyor.

Süper Lig'de Antalya'yı temsil eden iki takım, futbol severlere Antalya derbisi yaşatacak. Fraport TAV Antalyaspor ile Aytemiz Alanyaspor, pazar günü 14'üncü defa birbirleriyle karşılaşacak. İki takım arasında Süper Lig, 1. Lig ve Türkiye Kupası'nda oynanan maçlarda Aytemiz Alanyaspor'un 6, Fraport TAV Antalyaspor'un 5 galibiyeti bulunuyor. İki karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. Fraport TAV Antalyaspor sahasında oynadığı 7 maçta, 4 defa galip geldi.

Antalyaspor ile Alanyaspor arasında Süper Lig, 1. Lig ve Türkiye Kupası'nda oynanan maçlar, sezonları ve sonuçları şöyle:

1992-1993 Türkiye Kupası (Birinci Tur) Antalyaspor-Alanyaspor: 2-3 (penaltılarla)

2014-2015 1. Lig Antalyaspor-Alanyaspor: 0-4

2014-2015 1. Lig Alanyaspor-Antalyaspor: 0-0

2016-2017 Süper Lig Alanyaspor-Antalyaspor: 2-1

2016-2017 Süper Lig Antalyaspor-Alanyaspor: 2-1

2017-2018 Süper Lig Antalyaspor-Alanyaspor: 3-1

2017-2018 Süper Lig Alanyaspor-Antalyaspor: 3-2

2018-2019 Süper Lig Alanyaspor-Antalyaspor: 0-1

2018-2019 Süper Lig Antalyaspor-Alanyaspor: 3-0

2019-2020 Süper Lig Alanyaspor-Antalyaspor: 0-0

2019-2020 Ziraat Türkiye Kupası (Yarı Final İlk Maç): Fraport TAV Antalyaspor-AYtemiz Alanyaspor: 0-1

2019-2020 Ziraat Türkiye Kupası (Yarı Final İkinci Maç): Aytemiz Alanyaspor -Fraport TAV Antalyaspor: 4-0

2019-2020 Süper Lig Antalyaspor-Alanyaspor: 1-0

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