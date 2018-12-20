2017 yılında nakdi yardım sözünü verdiğini hatırlatan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, “Önceden topu, eşofmanı formayı bulamayacak durumda olan kulüplerimiz, şu anda ‘Yeter Menderes Başkan, malzeme desteğine doyduk biraz da nakdi yardımla gel’ diyebiliyor" dedi. Türel, ayrıca Antalyaspor Stadyumu'nu yapmayı planladıkları dönemde karşı çıkan muhalif kanada da isim vermeden ağır yüklendi.

Antalya Atatürk Kültür Merkezi Aspendos Salonu’nda amatör spor kulüplerine nakdi yardım töreni gerçekleşti. Yaş kategorilerine göre 3, 5 ve 7 bin Lira olmak üzere toplamda 106 spor kulübüne 382 bin Lira yardımın yapıldığı törene, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Antalya Amatör Spor Kulüpleri Birliği (ASFK) Başkanı Metin Bulut, TFF Akdeniz Bölge Müdürü Ahmet Köksalan, spor kulübü başkanları, takım antrenörleri ve sporcuların katıldı. Tören öncesi, sporda şiddet ve Antalyaspor konulu kısa bir seminer verildi.

“Bu çok güzel bir duygu”

Seminer sonrası bir konuşma yapan Menderes Türel, belediye olarak spora verdikleri önemin altını çizdi. Amatör kulüpleri hiçbir zaman ihmal etmediklerini vurgulayan Türel, 21 Nisan 2017 tarihinde kulüplere Büyükşehir Belediyesi olarak malzeme yardımında bulunurken, kendisine yapılan nakdi para yardım talebine karşılık verdiği sözü tutmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi. Türel, “Eskiden amatör spor kulüplerimiz, bırakın sahaya çıkacak malzemeyi, futbol oynayacak top dahi bulmakta zorlanırdı. Verdiğimiz bu desteklerle nereden geldiğimizi çok iyi idrak etmemiz lazım. Önceden topu, eşofmanı formayı bulamayacak durumda olan kulüplerimiz, şu anda ‘Yeter Menderes Başkan, malzeme desteğine doyduk biraz da nakdi yardımla gel’ diyebiliyor. Bu çok güzel bir duygu ve bizi mutlu ediyor” dedi.

“Kelimelerle anlatmam mümkün değil”

Yapılan nakdi yardımın devlet kurumlarına bağlı kulüpleri kapsamadığının altını çizen Türel, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Belediyemizin kendi kulübü ASAT’a dahil ödeme gerçekleştiremiyoruz. 106 amatör spor kulübünün nakdi yardımını yatırdık. Şehrimizi imar ederken, geliştirip güzelleştirmeye çalışırken gençlerimizi unutamayız. Onların taleplerinin göz önünde bulunduruyoruz. Genç kardeşlerimizin hem ilmi hem sportif yönden katkı koymaya özen gösteriyoruz. Gençlerimiz için, okullar ligimiz rekor üstüne rekor kırıyor. Okullar içinde keşfedilen oyuncular Antalyaspor antrenmanına çıkıyor, zaman zaman oynuyorlar zaman zaman da forma şansı buluyorlar. 8 bin öğrenci okullar ligine katılıyor. Bu lige olan ilgi beni öylesine mutlu ediyor ki kelimelerle anlatmam mümkün değil. Çocuklarımızı sporla buluşturduğumuz için mutluyum.”

“Bu işlere karşı çıkanlar bilgi sahibi olmadığı gibi spor cahili”

Amatörün yanı sıra profesyonel anlamda da şehre katkı sunmak için daha önce birçok projeye imza attıklarını kaydeden Türel, Antalyaspor Stadyumu’ndan örnek vererek isim vermeden dönemin muhaliflerine yüklendi. 33 bin kişilik stadyumu yaparken zorluklar çektiğini ifade eden Başkan Türel, "Güya spor düşkünü tipler, o stadı bize yaptırmamak için adeta canla başla savaşıyorlardı. Neymiş trafiği sıkışacakmış. Dünyanın her yerinde artık böyle. Madrid’in göbeğinde stat bulunuyor. Bunlar bilgi sahibi değil, bilgi sahibi olmadan fikir sahibi. Kusura bakmayın bu işlere karşı çıkanlar bilgi sahibi olmadığı gibi spor cahili. Ayda iki defa maç oynuyoruz kötü mü oldu? Ben maç saati ve trafikte buradan geçiyorum. Neymiş efendim; 100. yılda amatör sporlarımız sahası varmış onlar yok edilmiş. En iyisini yaptık. Orada çok amatör müsabaka izledik. Soyunma odası yoktu. Çocuklar arabaların içinde, önünde soyunuyorlardı Duş alacak soyunma odası yoktu. Konteynerden bozma tesislerdi. Biz mutlaka yerine yenisini yapıyorsak en iyisini yapıyoruz. Tribünlü tribünsüz en çağdaş tesisleri biz yaptık, başkası yapmadı. Biz o sahaları yapıp asıl sahiplerine gençlik spor il müdürlüğümüze yapıp teslim ettik" diye konuştu.

ASFK Başkanı Metin Bulut da, Başkan Türel’in amatör spora verdiği önemin bilincinde olduklarını ve kendilerine 2017 yılında verilen sözün tutulmasından dolayı da mutlu olduklarını ifade etti.

Konuşmaların ardından Başkan Türel tarafından Bulut ve kulüp yetkililerine, 106 kulüp için yatırılan 382 bin TL'lik nakdi yardım takdim edildi.

İHA