Antalya bombayı patlattı! Nuri Şahin ve Serdar Gürler..

Antalyaspor, teknik direktör Tamer Tuna’nın transfer listesinin 1 numarasında yer alan Nuri Şahin transferini bitirdi. Kırmızı-Beyazlılar, ilk olarak sosyal medya üzerinden 31 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu ile anlaşıldığını duyurdu. Son olarak Almanya Bundesliga’nın ekiplerinden Werder Bremen’in formasını giyen deneyimli oyuncu, Kırmızı-Beyazlılar ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, “Kulübümüz profesyonel futbolcu Nuri Şahin ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştır. Kendisine hoş geldin der, kırmızı beyaz formamız altında başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi.

‘Ata’mızın da dediği gibi’

Yıldız oyuncu, transferinin ardından şu ifadeleri kullandı: “Bugüne kadar seçimlerimde vizyonuyla, tutkusuyla ve hedefleriyle beni etkileyen özel kulüplerin ve şehirlerin bir parçası olmaya çalıştım. Ata’mızın da söylediği gibi ‘Hiç şüphesiz ki Antalya dünyanın en güzel yeridir’ sözüyle beni etkileyen bu güzel şehre, biz Antalyaspor’uz diyorum. Biz Antalyaspor’uz.” Nuri kariyerinde daha önce Borussia Dortmund, Liverpool ve Real Madrid gibi devlerin formasını giymişti. Milli futbolcu, geçen sezon ise Werder Bremen forması altında 17 maça çıkıp, 4 asist yaptı.





Serdar Gürler transferi de bitti

Göztepe'de başarılı bir sezon geçiren ancak çapraz bağ sakatlığını nedeniyle sahalardan bir süre uzak kalacak olan Serdar Gürler, Antalyaspor ile anlaştı. Serdar Gürler'in Huesca takımında bulunan bonservis ile birlikte transferi sonlandı. Sezonun ikinci yarısında Antalyaspor ile başarılı sonuçlar alan teknik direktör Tamer Tuna ile Serdar Gürler, geçen sezon son 11 maç ve bu sezonun ilk yarısında Göztepe takımında birlikte çalışmıştı.

M.Ali Sabuncu



