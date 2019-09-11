Antalya Beşiktaşlılar Derneği’nden alkışlanacak hareket

Antalya Muratpaşa Belediyesi Adalya Vakfı’nın töre, namus gibi gerekçelerle katledilen kadınların geride kalan çocuklarına eğitim bursu sağlamak için başlattığı çalışmaya Antalya Beşiktaşlılar Derneği’nden destek geldi. Siyah-Beyazlı takımın taraftarları, pazar günü Engelsiz Kafe’de düzenleyecekleri kahvaltının gelirini vakfa bağışlayacak.

Eğitim bursunun ilkokuldan üniversiteye eğitim alanının tamamını kapsayacak şekilde, karşılıksız olacağını belirten Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, “Böylesine önemli bir sorumluluğun altına Türk halkının sağduyusuna güvenerek girdik. Bu güveni boşa çıkarmadığınız için Antalya Beşiktaşlılar Derneği’ne teşekkür ediyorum” diye konuştu.