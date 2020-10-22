İspanya Ansu Fati'yi konuşuyor. Sevilla ve Barcelona altyapılarında yetişen ve 17 yaşında olmasına rağmen hemen İspanyol Milli Takımı'nın hem de Barcelona'nın en önemli oyuncularından olmaya başlayan Ansu Fati için İspanyol ABC Gazetesi'nde Ferencvaros maçının ardından ırkçılığa varan ifadeler yer almıştı. Genç yıldız adayı için, "Bazen ceylan bezen de Gracia Meydanı'nda polisten kaçan satıcılar gibi koşuyor" yorumu yapılmış ve siyahilerin fiziksel özelliklerine atıfta bulunulmuştu. Takımın Fransız yıldızı Antoine Griezmann da dün gece yaptığı açıklamayla Fati'ye destek olmuştu.

Bugün ise yazıyı yazan gazeteci Salvador Sostres ifadelerinden dolayı özür diledi. Sostres, yanlış anlaşıldığı için çok üzgün olduğunu Fati'den özür dilediğini ve ırkçılık gibi bir niyetinin asla olmadığını söyledi. Gazetecinin özür dilemesinin ardından Katalan kulübünün de Ssotres'i mahkemeye vermekten vazgeçtiği belirtildi.

Avrupa'da özellikle müslümanlara ve siyahilere yönelik ırkçılık son senelerde ciddi şekilde arttığı için UEFA uzun süredir her Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde "Irkçılığa hayır" kampanyasının görüntülerinin her ülke yayıncı kuruluşu tarafından verilmesini zorunlu kılıyor.

17 yaşındaki oyuncunun değeri şu an 80 milyon euro olarak gösteriliyor.

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