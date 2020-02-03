Ansu Fati yine tarihe geçti

La Liga'nın 22.hafta maçında Barcelona evinde Leganes'i 2-1 yenerken genç yıldız Ansu Fati ilk yarıda iki gol birden attı. 17 yaş 94 günlük olan Ansu Fati, böylece La Liga tarihinde bir maçta 2 gol atan en genç futbolcu rekorununu sahibi oldu. Önceki rekor Juanmi Jimenez'e aitti. 2010 yılında Juanmi Jimenez, 17 yaş 115 günlük iken Zaragoza karşısında iki gol atmıştı.

Gol paslarını Messi verdi

Luis Suarez'in yokluğunda Messi ve Griezmann ile birlikte hücumda görev yapan Ansu Fati'nin Levante maçında attığı gollerin paslarını Lionel Messi verdi. Ansu Fati, böylece bu sezon La Liga'da gol sayısını 4'e çıkartmış oldu.

Ansu Fati, Inter - Barcelona maçında attığı golle Şampiyonlar Ligi'nde gol atan en genç oyuncu olmuştu. Ansu Fati 17 yaş 40 günlük iken attığı golle bu rekorun sahibi olurken önceki rekor 1997 yılında 17 yaş 195 günlük iken gol atan Peter Ofori-Quaye'ye aitti. Ansu Fati aynı zamanda Şampiyonlar Ligi gruplarında oynayan en genç oyuncu özelliğine de sahip.

Barcelona'nın La Liga rekorunu da kırmıştı

Ansu Fati, bu sezon 3.haftada Osasuna karşısında gol atıp Barcelona adına La Liga'da gol atan en genç oyuncu olmuştu. Ansu Fati bu unvanı yaşayan efsane Messi'den alırken aynı zamanda La Liga tarihinin tüm zamanlarda gol atan en genç 3. oyuncusu olmuştu.

fanatik.com.tr / Tolga Kuru





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