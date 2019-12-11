Ansu Fati Şampiyonlar Ligi rekorunu da kırdı! Barcelona..

Ansu Fati, Inter - Barcelona maçında attığı golle Şampiyonlar Ligi'nde gol atan en genç oyuncu oldu. Ansu Fati 17 yaş 40 günlük iken attığı golle bu rekorun sahibi olurken önceki rekor 1997 yılında 17 yaş 195 günlük iken gol atan Peter Ofori-Quaye'ye aitti. Ansu Fati aynı zamanda Şampiyonlar Ligi gruplarında oynayan en genç oyuncu özelliğine de sahip.

Barcelona'nın La Liga rekorunu da kırdı

Ansu Fati, bu sezon 3.haftada Osasuna karşısında gol atıp Barcelona adına La Liga'da gol atan en genç oyuncu olmuştu. Ansu Fati bu unvanı yaşayan efsane Messi'den alırken aynı zamanda La Liga tarihinin tüm zamanlarda gol atan en genç 3. oyuncusu olmuştu.

Ansu Fati'nin gol anı







