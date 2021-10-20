Ekonomik olarak zor günler geçiren Barcelona, kulübün geleceği olarak gördüğü genç futbolcularla sözleşme yenilemeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Pedri ile sözleşme uzatan Katalan ekibi bu sefer de 18 yaşındaki genç futbolcu Ansu Fati ile 2027 yılına kadar sözleşme uzatıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada Barcelona ile Ansu Fati'nin 30 Haziran 2027 tarihine kadar sözleşme uzatmak için anlaşmaya vardığı duyuruldu. Ayrıca futbolcunun serbest kalma bedelinin de 1 Milyar Euro olduğu açıklandı.

Barcelona'nın geleceği

Barcelona'nın büyük umutlar beslediği Ansu Fati, şu ana kadar elde ettiği başarılar ile de göze çarpıyor. Genç futbolcu, Şampiyonlar Ligi tarihinin en genç golcüsü, Barcelona'nın La Liga tarihindeki en genç golcüsü, El Clasico tarihinin en genç golcüsü ve aynı zamanda İspanya Milli Takımı tarihinin de en genç golcüsü durumunda bulunuyor.

Ansu Fati bu sezon Barcelona formasıyla çıktığı 5 maçta 2 gol 1 asistlik performans gösterdi.







